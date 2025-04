Piątek 11 kwietnia 2025 Promocja last minute! MSI Cyborg A12VE z RTX 4050 w supercenie

Autor: Adam | 14:21 Dziś przedstawiamy solidnego zawodnika w kategorii laptopów gamingowych - model MSI Cyborg A12VE-057PL, na który do 19 kwietnia 2025 roku trwa promocja w sieci Media Expert trwa promocja. Z kodem PNS2803-190425 laptop dostępny jest w cenie 3299 zł. Dodatkowo ten produkt bierze udział w promocji, w której masz szansę uzyskać kod na kolejne zakupy o wartości 2 rat, a także dostać rabat 200zł na głośnik mobilny. Wystarczy wpisać odpowiedni kod. Ten i wiele innych produktów zakupisz w atrakcyjnych cenach w ramach Przecen na Święta.



MSI Cyborg A12VE-057PL to laptop, który przyciąga uwagę użytkowników poszukujących solidnego sprzętu do codziennego użytku oraz rozrywki. Wyposażony w procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050, oferuje odpowiednią wydajność w przystępnej cenie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej specyfikacji technicznej, designowi, wydajności oraz funkcjom tego modelu.



Specyfikacja techniczna Procesor: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H Pamięć RAM: 16 GB DDR5 4800MHz

16 GB DDR5 4800MHz Dysk SSD: 512 GB PCIe NVMe 4.0

512 GB PCIe NVMe 4.0 Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4050

NVIDIA GeForce RTX 4050 Wyświetlacz: 15,6 cala, 1920 x 1080 px, matryca IPS, 144 Hz

15,6 cala, 1920 x 1080 px, matryca IPS, 144 Hz System operacyjny: Windows 11 Home Design i wykonanie







MSI Cyborg A12VE-057PL prezentuje nowoczesny design z charakterystycznymi dla serii Cyborg elementami. Obudowa wykonana jest z trwałych materiałów, co zapewnia solidność konstrukcji. Klawiatura posiada podświetlenie, co ułatwia pracę w słabym oświetleniu. Laptop waży około 2 kg, co czyni go stosunkowo mobilnym urządzeniem.



Wyświetlacz



Model ten wyposażony jest w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z matrycą IPS. Częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz zapewnia płynność obrazu, co jest istotne podczas korzystania z multimediów. Matowa powłoka ekranu redukuje odblaski, co poprawia komfort użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych.



Wydajność



Sercem laptopa jest procesor Intel Core i5-12450H, który w połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR5 zapewnia płynne działanie systemu oraz aplikacji. Dysk SSD o pojemności 512 GB oferuje szybki dostęp do danych oraz wystarczającą przestrzeń na pliki użytkownika. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 pozwala na korzystanie z aplikacji graficznych oraz multimedialnych.



Chłodzenie



MSI Cyborg A12VE-057PL wyposażony jest w zaawansowany system chłodzenia, który skutecznie odprowadza ciepło podczas intensywnej pracy. Dzięki temu laptop utrzymuje optymalną temperaturę, co przekłada się na stabilność działania.



Łączność i porty



Laptop oferuje szeroki wachlarz portów, w tym USB typu C, USB 3.2, HDMI oraz gniazdo audio. Obsługuje również standardy łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi oraz Bluetooth, co umożliwia wygodne połączenie z internetem oraz innymi urządzeniami.



Bateria



MSI Cyborg A12VE-057PL wyposażony jest w baterię, która pozwala na kilka godzin pracy bez konieczności ładowania. Czas pracy na baterii zależy od intensywności użytkowania oraz uruchomionych aplikacji.



Cena i dostępność



Ważną informacją jest promocja trwająca w sklepie Media Expert. Do 19 kwietnia 2025 roku w ramach ramach Przecen na Święta w sieci Media Expert model MSI Cyborg A12VE-057PL kupisz taniej. Aby skorzystać z oferty, należy podczas zakupu użyć kodu rabatowego PNS2803-190425. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przy zakupach online, o ile produkt jest dostępny.



Podsumowanie



MSI Cyborg A12VE-057PL to laptop, który łączy w sobie nowoczesny design z solidną specyfikacją techniczną. Dzięki procesorowi Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci RAM oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4050 urządzenie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu oraz podczas korzystania z multimediów. Promocyjna cena obowiązująca do 19 kwietnia 2025 roku, co czyni ten model wartym rozważenia wyborem dla osób poszukujących solidnego laptopa w przystępnej cenie.



