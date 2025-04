Środa 9 kwietnia 2025 AMD po cichu odświeża linię mobilnych Ryzenów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:43 AMD po cichu wprowadziło na rynek procesory mobilne z serii Ryzen 8000HX, znane jako „Dragon Range Refresh”. Nowa linia to odświeżenie serii Ryzen 7000HX, które wprowadza minimalne zmiany, takie jak nieco wyższe taktowanie. Procesory te są dedykowane laptopom gamingowym i mobilnym stacjom roboczym, oferując do 16 rdzeni (32 wątki), do 80MB pamięci podręcznej L2 i L3 oraz taktowanie do 5,4 GHz.



Nowa seria Ryzen 8000HX będzie obejmować następujące modele:



Ryzen 9 8945HX: 16 rdzeni/32 wątki, 16/64MB cache, taktowanie do 5,40 GHz.





Ryzen 9 8940HX: 16 rdzeni/32 wątki, 16/64MB cache, taktowanie do 5,30 GHz.





Ryzen 7 8840HX: 12 rdzeni/24 wątki, 12/64MB cache, taktowanie do 5,10 GHz.





Ryzen 7 8745HX: 8 rdzeni/16 wątków, 8/32MB cache, taktowanie do 5,10 GHz



Wszystkie wymienione procesory bazują na architekturze Zen 4 i mają budowę chipletową, z czego rdzenie CPU są wytwarzane w litografii 5nm, a I/O w 6nm. Ponadto układy te wyposażono w podstawowy układ graficzny Radeon 610M oraz obsługę 28 linii PCIe Gen 5.





