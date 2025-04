Środa 9 kwietnia 2025 AIDA64 v7.65 z lepszym wsparciem Intel Panther Lake, GeForce RTX 5060 Ti

Autor: Adam | 05:29 Dziś światło dziennie ujrzała nowa wersja AIDA64 - bardzo popularnego narzędzia do testowania i monitorowania pracy procesorów i kart graficznych. W ramach ciągłego zaangażowania w bezpieczeństwo i wydajność, przy współpracy z firmą Microsoft, wdrożono szereg usprawnień w sterowniku jądra AIDA64. Te ulepszenia zapewniają lepszą ochronę, stabilność i kompatybilność dla wszystkich użytkowników. Nowa aktualizacja AIDA64 wprowadza lokalizację w języku greckim, obsługę zasilaczy MSI MEG Ai1600T, a także wsparcie dla najnowszych technologii graficznych i obliczeniowych GPGPU firm AMD, Intel i nVIDIA.



Nowe funkcje i ulepszenia:



- Lokalizacja w języku greckim

- Ulepszone wsparcie dla procesorów Intel Panther Lake

- Obsługa czujników GPU z serii Asus Astral-RTX5000

- Nowa opcja skrótu klawiszowego do resetowania pozycji SensorPanel

- Ulepszone wsparcie dla procesorów Zhaoxin KX-6000G i KX-7000 Series

- Obsługa czujników zasilacza MSI MEG Ai1600T

- Szczegóły GPU dla AMD Radeon RX 7650 GRE

- Szczegóły GPU dla nVIDIA GeForce RTX 5060 Ti





