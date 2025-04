Środa 9 kwietnia 2025 Google wprowadza układ TPU Ironwood i nawiązuje współpracę z SSI

Autor: Wedelek | źródło: Tech Crunch | 07:50 Podczas konferencji Google Cloud Next 25 w Las Vegas Google gigant wyszukiwarkowy zaprezentował swój najnowszy akcelerator AI siódmej generacji Tensor Processing Unit (TPU) o nazwie Ironwood. Nowy układ został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych modelach generatywnej sztucznej inteligencji i w tych zadaniach osiąga imponującą wydajność. Cały klaster złożony z 9 216 chipów ma oferować moc 42,5 eksaflopa, co czyni go ponad 24 razy potężniejszym od najszybszego superkomputera świata, El Capitan.



Przy tym Ironwood oferuje 192 GB pamięci HBM na chip oraz wspiera ulepszony interfejs Inter-Chip Interconnect (ICI) o przepustowości 1,2 Tb/s. Dzięki temu platforma jest idealna do obsługi dużych modeli językowych (LLM) i zaawansowanych systemów AI.



Prezentowany układ ma pracować nie tylko na rzecz usług Google, ale też firm trzecich, które mogą go od Google zakupić lub wydzierżawić. Jednym z pierwszych tego typu użytkowników 3rd party jest startup Safe Superintelligence Inc. (SSI), założony przez współtwórcę OpenAI - Ilję Sutskiewera. Firma wykorzysta nowy TPU do badań i rozwoju modeli AI, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo technologii.



Premiera Ironwood oraz współpraca z SSI mogą oznaczać początek zmian na rynku akceleratorów AI. Dotychczas dominowały na nim układy GPU od NVIDII i AMD, które trzeba było kupić i zintegrować z innymi systemami. Google chce jednak „wywrócić stolik” stawiając na rozwój własnych rozwiązań w chmurze, a następnie oferując startupom łatwy i elastyczny dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych. Jeśli strategia ta się powiedzie, więcej firm może zdecydować się na korzystanie z TPU Google zamiast inwestowania w lokalną infrastrukturę sprzętową.









