Poniedziałek 14 kwietnia 2025 AMD publikuje nową wersję ROCm, ale bez wsparcia dla RDNA4

Autor: Wedelek | 07:09 AMD oficjalnie zaprezentowało ROCm 6.4, czyli najnowszą wersję swojego otwartego ekosystemu obliczeń GPU, która ma być konkurencją dla rozwiązań takich jak CUDA od Nvidii. W nowej wersji wprowadzono szereg usprawnień, ale problem w tym, że zabrakło wsparcia dla najnowszej architektury RDNA 4. No ale po kolei. Po pierwsze aktualizacja poprawia kompatybilność między bibliotekami ROCm a sterownikiem jądra AMDKFD, co ułatwia działanie pakietu na większej ilości dystrybucji Linuxa. Rozszerzono także testy wewnętrzne, aby objąć więcej kombinacji sprzętu i oprogramowania, co powinno zmniejszyć problemy integracyjne w zastosowaniach HPC i AI.



Wśród najważniejszych nowości należy wymienić wprowadzenie PyTorch 2.5 i 2.6, umożliwiające korzystanie z najnowszych funkcji głębokiego uczenia bez konieczności kompilacji ze źródła. Do tego dochodzi integracja Megatron-LM z trzema nowymi scalonymi jądrami (Attention QKV, Layer Norm, ROPE), przyspieszającą trening modeli transformatorowych oraz usprawnienia w dekodowaniu wideo poprzez obsługę VP9 w rocDecode i rocPyDecode, w tym nowy moduł odczytu strumienia bitowego. Wprowadzono również wsparcie dla Oracle Linux 9 oraz walidację karty Radeon PRO W7800 48 GB w środowisku ROCm. Ponadto AMD aktywowało tryb CPX z konfiguracjami pamięci NPS4, co odpowiada za zaawansowane scenariusze przepustowości pamięci na akceleratorach MI Instinct



Niestety w tej beczce jest też spora łyżka dziegciu. Choczi o to, że ROCm 6.4 nie oferuje oficjalnego wsparcia dla GPU RDNA 4, takich jak seria RX 9070. Jest to tym ważniejsze, że architektura RDNA 4 przynosi znaczące ulepszenia w GPGPU, takie jak podwojenie wydajności FP16 na cykl czy ośmiokrotny wzrost wydajności INT4 (dzięki sparsity).





