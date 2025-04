Poniedziałek 14 kwietnia 2025 Sony podnosi cenę PS5 Digital o około 25%

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 07:24 (1) Sony ogłosiło znaczące podwyżki cen konsoli PlayStation 5, które zaczynają obowiązywać od dzisiaj w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii i Nowej Zelandii. Ceny wersji digital wzrosły średnio o 25%, a firma tłumaczy swoją decyzję trudną sytuacją ekonomiczną, w tym wysoką inflacją oraz zmiennymi kursami walut. W Europie, a więc i u nas będzie trzeba od teraz zapłacić za PS5 minimum 500 euro. Jeśli chodzi o ceny standardowej wersji konsoli z napędem Blu-ray to w Europie i Wielkiej Brytanii pozostają bez zmian, ale w Australii i Nowej Zelandii klienci muszą liczyć się z podwyżką.



Zmian nie uświadczyła tez wersja PS5 Pro. Zmianom uległy też ceny napędów. Od dziś mają one kosztować 80 euro. Miejmy nadzieję, że będą one szeroko dostępne, bo do tej pory był z tym problem.





oh no (autor: Mademan | data: 14/04/25 | godz.: 15:55 )

Korporacje i ich "trudna sytuacja finansowa", a co roku rekordowe przychody xD



