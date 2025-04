Poniedziałek 14 kwietnia 2025 2 dni atrakcyjnych obniżek! Wyszukaj ulubiony sprzęt w świetnych cenach na ME Days

Autor: Adam | 23:50 W dniach 15-16 kwietnia 2025 roku Media Expert organizuje wyjątkową akcję promocyjną ME Days. To świetna okazja, by zakupić wybrane urządzenia w atrakcyjnych cenach z kodem ME-DAYS. Dodatkowo więcej produktów znajdziesz na stronie promocyjnej . W artykule przyjrzymy się jednemu z produktów, który jest warty Twojej uwagi.







Samsung QE55S85D – OLED z Tizenem i Dolby Atmos w promocyjnej cenie



Samsung QE55S85D to 55-calowy telewizor OLED, który łączy w sobie nowoczesne technologie obrazu i dźwięku. Model ten oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz oraz system operacyjny Tizen, co spodoba się osobom korzystającym z aplikacji Smart TV. W urządzeniu zastosowano złącze HDMI 2.1, co pozwala na podłączenie konsol nowej generacji. Zintegrowane wsparcie dla Dolby Atmos umożliwia uzyskanie przestrzennego dźwięku. W dniach 15–16 kwietnia 2025 r. telewizor ten dostępny jest w promocyjnej cenie 3299 zł z kodem ME-DAYS (najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 3497 zł). Dodatkowo bierze on udział w akcji promocyjnej „Filmowy Duet” z cashbackiem do 7500 zł. Szczegóły dotyczące tej promocji dostępne są na stronie Media Expert.







Telewizor Samsung QE55S85D to propozycja skierowana do osób szukających sprzętu z ekranem OLED i wsparciem dla nowoczesnych standardów obrazu oraz dźwięku. Przekątna 55 cali sprawia, że sprzęt może dobrze sprawdzić się w przestrzeni dziennej lub większym pokoju. Technologia OLED zastosowana w tym modelu oferuje głęboką czerń oraz szeroki zakres tonalny, co przekłada się na jakość obrazu szczególnie podczas oglądania filmów i seriali.



Model QE55S85D obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz, co ma znaczenie w przypadku dynamicznych treści, takich jak wydarzenia sportowe czy gry wideo. Dzięki obecności HDMI 2.1 możliwe jest korzystanie z funkcji takich jak VRR (Variable Refresh Rate) czy ALLM (Auto Low Latency Mode), co poprawia komfort korzystania z konsol nowej generacji. Wsparcie dla tych technologii pozwala na bardziej płynne odwzorowanie ruchu oraz niższe opóźnienia sygnału.



Za działanie funkcji Smart TV odpowiada system operacyjny Tizen, który umożliwia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych. Interfejs systemu zaprojektowany jest w sposób umożliwiający szybkie przemieszczanie się między źródłami sygnału, ustawieniami i aplikacjami. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z serwisów takich jak Netflix, HBO Max, Prime Video czy YouTube bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń.



Wbudowane wsparcie dla Dolby Atmos wpływa na przestrzenność dźwięku, co jest istotne podczas seansów filmowych. Choć telewizor nie zastępuje rozbudowanego zestawu audio, obecność tego standardu w połączeniu z odpowiednim soundbarem może poprawić wrażenia dźwiękowe. Model ten współpracuje również z technologią Q-Symphony, dzięki której dźwięk z urządzenia zsynchronizujesz z wybranymi soundbarami marki Samsung.



W dniach 15–16 kwietnia 2025 roku Samsung QE55S85D dostępny jest w Media Expert w promocyjnej cenie 3299 zł po wpisaniu kodu rabatowego ME-DAYS. Cena ta jest niższa niż najniższa cena z ostatnich 30 dni, która wynosiła 3497 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie przez dwa dni i dostępna jest w sklepie internetowym Media Expert.







Dodatkowo model ten objęty jest promocją „Filmowy Duet”, w ramach której możliwy jest zwrot do 7500 zł po zakupie telewizora i wybranego soundbara/głośnika Music Frame marki Samsung. Warunki zwrotu i szczegóły dotyczące promocji można znaleźć na stronie dedykowanej akcji. Program skierowany jest do osób planujących rozbudowanie domowego zestawu audio-wideo.



- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.