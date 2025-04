Poniedziałek 14 kwietnia 2025 Nvidia chce produkować swoje chipy na terytorium USA

Autor: Wedelek | źródło: Engadget | 07:31 NVIDIA ogłosiła, że USA w ciągu najbliższych czterech lat planuje zainwestować do 500 mld dolarów w rozwój infrastruktury do produkcji chipów dla AI. Budowa nowych fabryk ma być realizowana przy współpracy TSMC, Foxconn i Wistron, co oznacza, że firmy te postawią budynki i wyposażą je w sprzęt, a następnie będą w nich produkować gotowe układy na zleceni zielonych. Dokładnie tak jak ma to miejsce obecnie. Nowe FABy mają powstać w Arizonie i Teksasie.



Warto przy tym nadmienić, że produkcja chipów z rodziny Blackwell już ruszyła w Phoenix, a zakłady w Houston i Dallas mają zacząć pracę w ciągu najbliższych 12–15 miesięcy. Inwestycja wpisuje się w szerszy trend przenoszenia produkcji półprzewodników z Azji do USA, napędzany zmianami geopolitycznymi i potrzebą uniezależnienia łańcuchów dostaw.





