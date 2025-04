Poniedziałek 14 kwietnia 2025 Intel szykuje procesory z rdzeniami Bartlett Lake-S?

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 07:46 Przecieki sugerują, że Intel może szykować dla nas procesor z serii Bartlett Lake-S pozbawiony rdzeni E-Core, za to z 12 rdzeniami P-Core (to te wydajne). Jest to ukłon w stronę graczy i entuzjastów, dla których bardziej liczy się wydajność niż efektywność energetyczna. Jeśli do tej pory nie słyszeliście o architekturze Bartlett Lake-S, to dlatego, że ta była zarezerwowana dla rozwiązań sieciowych i komputerów typu Edge i nigdy nie miała na celu trafić na rynek konsumencki.



Źródłem przecieków jest aktualizacja narzędzia diagnostycznego AIDA64 (beta 7.65.7404 z 13 kwietnia 2025 r.), w której pojawiła się informacja o układach Intel Bartlett Lake-S CPU, które zdają się być układami konsumenckimi. Plotki w tym zakresie podsycił znany overclocker Toppc, powołując się na swoje własne źródła, które potwierdzają, że Intel szykuje dla nas coś nowego.



Jeśli wierzyć tym rewelacjom to nowy CPU miałby być kompatybilny z platformą LGA 1851 i płytami głównymi z serii 800. W przeciwieństwie do obecnych flagowców (np. Core 7 251E z 8P+16E) nowe CPU miałyby stanowić remedium na problemy z systemem zarządzania wątkami w Windowsie, który powodował spadki wydajności w niektórych grach na procesorach o budowie hybrydowej.

Premiera konsumenckich Bartlett Lake-S z 12 P-Core spodziewana jest w drugiej połowie 2025 roku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.