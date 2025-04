Środa 16 kwietnia 2025 AMD zapowiada procesory EPYC Venice

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:04 AMD oficjalnie zapowiedziało swój kolejny procesor z rodziny EPYC o nazwie kodowej „Venice”. Będzie to pierwsza jednostka serwerowa tego producenta wykonana w zaawansowanym procesie technologicznym 2 nm (N2) firmy TSMC. Zapowiedź jest związana z osiągnięciem ważnego etapu – wyprodukowaniem w pełni sprawnych próbek testowych w Fabie TSMC w Arizonie. Nowy układ należy do 6. generacji procesorów EPYC i oparty jest na mikroarchitekturze Zen 6, która ma przynieść przełomowe zmiany w wydajności i efektywności energetycznej.



Mimo oficjalnej zapowiedzi nie mamy żadnych pewnych informacji co do specyfikacji układów wchodzących w skład nowej rodziny.



Ptaszki ćwierkają, że Venice zaoferuje do 384 rdzeni Zen 6, co przełoży się na obsługę do 768 wątków jednocześnie. CPU będzie mieć budowę modułową, a każdy blok CCD ma zawierać 32 rdzenie. Dostaniemy też całkowicie przeprojektowany system pamięci cache oraz wsparcie dla magistrali PCIe 6.0.



Procesory Venice będą korzystać z nowej platformy SP7, która umożliwi obsługę do 16 kanałów pamięci DDR5. Nowa generacja układów EPYC ma być szczególnie zoptymalizowana pod kątem zastosowań HPC, AI i chmur obliczeniowych, a jej debiut rynkowy przewidziany jest na 2026 rok.









