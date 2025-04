Środa 16 kwietnia 2025 Intel sprzedaje większość swoich akcji Altery

Autor: Wedelek | źródło: Reuters, Yahoo, Intel | 07:26 Intel ogłosił sprzedaż 51% udziałów w swojej spółce zależnej Altera funduszowi Silver Lake za 4,46 mld dolarów. Tym samym niebiescy wycenili całą firmę na 8,75 mld dolarów czyli na ponad dwukrotnie niższą wartość niż Intel zapłacił za Alterę dekadę temu (16,7 mld dolarów). Transakcja sprzedaży ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2025 roku, a w jej wyniku Altera stanie się największym na świecie niezależnym producentem układów FPGA (Field Programmable Gate Array). Intel pozostawi sobie 49% udziałów co pozwoli mu zarabiać na produktach Altery i jednocześnie zapewni pewien wpływ na jej działania



Nowym prezesem Altery zostanie Raghib Hussain, dotychczasowy szef produktów i technologii w Marvell, który obejmie stanowisko 5 maja 2025 roku. W minionym roku fiskalnym Altera osiągnęła 1,54 mld dolarów przychodów, ale wygenerowała stratę operacyjną na poziomie 615 mln dolarów.



Sprzedaż Altery to jeden z kluczowych ruchów nowego CEO Intela, Lip-Bu Tana, mających poprawić kondycję finansową spółki, uprościć strukturę kosztów i skupić się na najważniejszych segmentach działalności. Intel mierzy się obecnie z restrukturyzacją, obejmującą m.in. zwolnienie 15% pracowników i planowane oszczędności rzędu 10 mld dolarów w ciągu roku. Jest to pokłosie straty w wysokości 13mld dolarów jaką w 2024 roku wygenerował segment odpowiedzialny za produkcję chipów.





