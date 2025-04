Środa 16 kwietnia 2025 GeForce RTX 5060 oficjalnie ogłoszony, technika DLSS 4 m.in. w Black Myth: Wukong oraz Exfil

Autor: Adam | 16:07 (1) NVIDIA poinformowała o premierze rodziny kart graficznych GeForce RTX 5060. Pierwszy przedstawiciel w postaci modelu GeForce RTX 5060 Ti, w dwóch wersjach z 16GB oraz 8GB pamięci, zadebiutuje 16 kwietnia. Karty zaoferują graczom pełny pakiet innowacji architektury Blackwell, zapewniające odpowiednią wydajność i jakość obrazu, w tym technikę NVIDIA DLSS 4, pełny ray tracing, renderowanie neuronowe czy technikę NVIDIA Reflex. Dzięki dodatkowej mocy obliczeniowej, a także wykorzystaniu techniki DLSS 4 z funkcjami Multi Frame Generation, Super Resolution oraz Ray Reconstruction nowe karty wedle zapowiedzi producenta są dwa razy szybsze od modeli poprzedniej generacji. Sugerowane ceny to 1999 zł dla kart GeForce RTX 5060 Ti 16GB oraz 1799 zł dla modeli z 8GB pamięci.



Ogłoszono także kolejne gry korzystające ze wsparcia techniki DLSS 4. Są nimi Black Myth: Wukong, Exfil, No More Room In Hell 2 oraz Squad.



Black Myth: Wukong to jeden z najlepiej sprzedających się tytułów w 2024 roku, w którym miliony graczy mierzą się z przeciwnikami w rozbudowanych sceneriach wykorzystujących pełny ray tracing. Teraz płynność gry Black Myth: Wukong staje się jeszcze lepsza dzięki aktualizacji gry o technikę DLSS Multi Frame Generation. Gracze korzystający z kart GeForce RTX serii 50 mogą zwiększyć płynność gry nawet 10-krotnie dzięki DLSS 4 Multi Frame Generation i DLSS Super Resolution. Znaczący wzrost płynności pozwala graczom z kartami GeForce RTX 5070 na rozgrywkę w ponad 110 klatkach na sekundę, użytkownikom GeForce RTX 5070 Ti – ponad 130 kl./s., posiadaczom GeForce RTX 5080 – ponad 150 kl./s., a graczom z kartami GeForce RTX 5090 – powyżej 240 kl./s. z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Trailer RTX ukazujący DLSS 4 w akcji można zobaczyć tutaj.



Squad to wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa od Offworld Industries z udziałem różnych rodzajów sił wojskowych. Stawia ona na realistyczne odwzorowanie działań wojennych, opartych na komunikacji i pracy zespołowej, co przekłada się na szeroko zakrojoną koordynację, taktykę i planowanie. Niedawno wydana aktualizacja rozszerza dotychczasowy zestaw technik DLSS w grze, dodając DLSS Multi Frame Generation, która pozwala graczom z kartami GeForce RTX z serii 50 znacząco zwiększyć płynność rozgrywki.



Exfil jest taktyczną strzelanką stworzoną przez Misultin Studios i MicroProse. Zastosowano w niej w pełni symulowany model balistyczny uwzględniający takie aspekty jak opad pocisku, penetracja i rykoszety. Gra już wcześniej wykorzystywała techniki DLSS Frame Generation oraz DLSS Super Resolution, a wraz z najnowszą aktualizacją do gry dodano obsługę DLSS Multi Frame Generation, co pozwala posiadaczom kart graficznych GeForce RTX serii 50 na zwiększenie płynności gry. Dodatkowo technika DLSS Super Resolution została zaktualizowana do wersji wykorzystującej model Transformer, co przekłada się na wyższą jakość obrazu dla wszystkich użytkowników kart GeForce RTX.



No More Room In Hell 2 to przerażający horror, zabiera graczy w podróż do mrocznych, opanowanych przez zombie stref. Ośmiu graczy w trybie kooperacyjnym rozpoczyna rozgrywkę na jednej ogromnej mapie, wykorzystując spryt i refleks, aby się zjednoczyć i przetrwać w obliczu niepowstrzymanej hordy nieumarłych. Najnowsza aktualizacja Reanimation wprowadza wsparcie DLSS Multi Frame Generation, rozszerzając zestaw technik RTX, który już obejmował DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA oraz NVIDIA Reflex. Aktualizacja obejmuje również między innymi dwie nowe mapy, przeprojektowany system walki wręcz, katalog sprzętu w formie kołowego menu, postacie w trybie permadeath, nowe typy zombie oraz nowe bronie. Grę można wypróbować za darmo w ramach wydarzenia Steam Free Weekend od 17 do 21 kwietnia.











