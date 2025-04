Środa 16 kwietnia 2025 Nowy sterownik Game Ready dedykowany kartom graficznym 5060 Ti

Autor: Adam | 16:01 Wraz z dzisiejszą premierą kart graficznych z rodziny GeForce RTX 5060 dla komputerów stacjonarnych, NVIDIA udostępniła nowy sterownik Game Ready (v.3.28.0.417). Jest on dedykowany kartom GeForce RTX 5060 Ti oraz dodaje wsparcie techniki DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation do kolejnych gier, w tym Black Myth: Wukong oraz No More Room in Hell 2. Ponadto sterownik zapewnia obsługę kolejnych 19 wyświetlaczy kompatybilnych z techniką G-SYNC, które umożliwiają skorzystanie z funkcji zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), dzięki czemu rozgrywka jest płynniejsza. Listę wszystkich monitorów z certyfikatami G-SYNC, G-SYNC ULTIMATE oraz G-SYNC Compatible można znaleźć w stale aktualizowanej witrynie.



NVIDIA dodała także 6 nowych profili z optymalnymi ustawieniami gier dla Deadlock, Grand Theft Auto V Enhanced, Half-Life 2 RTX, inZOI, Monster Hunter: Wilds oraz The Last of Us: Part II Remastered. Sterowniki można pobrać za pomocą narzędzia NVIDIA App lub ze strony internetowej.





