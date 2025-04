Środa 16 kwietnia 2025 Huawei prezentuje własną odpowiedź na rozwiązania Nvidii dla centrów danych

Autor: Wedelek | źródło: SemiAnalysis | 17:02 Huawei zaprezentował nowy superkomputer AI CloudMatrix 384, będący bezpośrednią odpowiedzią na najnowsze sankcje technologiczne ze strony Stanów Zjednoczonych oraz konkurencję ze strony Nvidii. Zbudowano go na bazie 384 procesorów Ascend 910C połączonych w topologii all-to-all, co pozwala na osiągnięcie imponującej mocy obliczeniowej — aż 300 PFLOPs (BF16), czyli niemal dwukrotnie więcej niż konkurencyjny Nvidia GB200 NVL72 (180 PFLOPs).



Opisywany system oferuje również ponad 3,6-krotnie większą pojemność podsystemu pamięci oraz 2,1-krotnie większą przepustowość w porównaniu do rozwiązania Nvidii. Do tego dochodzi zaawansowana architektura sieciowa, wykorzystująca wyłącznie optyczne połączenia (bez miedzi), oraz własne rozwiązania programowe i sprzętowe w zakresie infrastruktury sieciowej, pozwalają Huawei na skalowanie systemu do jeszcze większych rozmiarów.



Swoistym „słoniem w pokoju” jest jednak zużycie energii. CloudMatrix 384 pobiera niemal czterokrotnie więcej mocy niż Nvidia GB200 NVL72 i cechuje się gorszą efektywnością energetyczną (2,3x gorszy stosunek zużywanej mocy do wydajności, 1,8x gorszy współczynnik przepustowości pamięci do zużywanej mocy). W państwach Zachodu byłby to duży problem, ale w chińskich realiach nie jest to aż tak istotny czynnik. A przynajmniej nie na tyle, by powstrzymać wdrożenie tego systemu.



Na koniec trzeba poruszyć kwestię wykorzystanych komponentów, do których de facto Huawei powinien mieć ograniczony dostęp. Przypominam, że od kilku lat Stany Zjednoczone konsekwentnie zaostrzają restrykcje wobec chińskich firm technologicznych, w tym Huawei, blokując dostęp do najnowocześniejszych chipów, technologii produkcyjnych oraz komponentów, takich jak pamięci HBM i wafle krzemowe. Mimo to Huawei zdołał obejść część tych sankcji — m.in. poprzez pośredników, takich jak firma Sophgo, która zakupiła dla Huawei wafle 7 nm od TSMC o wartości ok. 500 mln dolarów. Również pamięci HBM, formalnie objęte zakazem eksportu, trafiają do Chin dzięki kreatywnym metodom pakowania i re-eksportu. Dla USA jest to poważny zgrzyt. Pytanie czy da się cokolwiek z tym faktem zrobić.









