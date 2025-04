Środa 16 kwietnia 2025 AMD prognozuje 800 mln dolarów strat w związku z amerykańskimi sankcjami na Chiny

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 16:42 Nie od dziś wiadomo, że cła i ograniczenia w handlu to broń obosieczna. Boleśnie przekonują się o tym amerykańskie firmy z branży IT, które liczą już straty spowodowane nowymi sankcjami. Wśród nich jest firma Advanced Micro Devices (czyli AMD), która ujawniła, że spodziewa się w tym roku strat sięgających nawet 800 milionów dolarów w związku z najnowszymi ograniczeniami eksportowymi wprowadzonymi przez administrację Donalda Trumpa. Nowe regulacje dotyczą eksportu zaawansowanych procesorów, w tym linii MI308, do Chin i kilku innych krajów.



Ograniczenia o których mowa nakładają obowiązek uzyskania specjalnych licencji na eksport tych układów. Na ten moment AMD nie ma pewności, czy takie pozwolenia zostaną wydane i zakłada, że będą z tym problemy. Zwłaszcza, że działania Trumpa są nieprzewidywalne. Dla AMD jest to duży problem, bo w 2024 roku Chiny były drugim największym rynkiem zbytu na chipy HPC tej firmy, odpowiadając za ponad 24% przychodów z tego segmentu.



Podobne problemy dotknęły też konkurenta AMD, czyli Nvidię, która szacuje swoje straty w związku z sankcjami Trumpa na 5,5 miliarda dolarów. Jak nietrudno się domyślić praktycznie od razu po ogłoszeniu tych informacji akcje obu spółek spadły o ponad 5%, co odbiło się na całej giełdzie.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.