Za miesiąc oficjalna premiera Radeon RX 9060XT

Autor: Wedelek | źródło: Różne | 17:07 Ptaszki ćwierkają, że podczas targów Computex 2025 (20–23 maja) AMD oficjalnie zaprezentuje kartę graficzną Radeon RX 9060 XT. To samo źródło twierdzi, że na jej sklepową premierę nie będziemy musieli długo czekać – jest ona przewidziana na początek czerwca. Nowy model jest pozycjonowany jako średnia półka cenowa i konkurent dla GeForce RTX 5060 Ti. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to Radeon RX 9060 XT wykorzysta układ graficzny Navi 44 XT oparty na architekturze RDNA 4 z 2048 aktywnymi procesorami strumieniowymi (32CU).



Taktowanie rdzenia GPU wyniesie bazowo 2620 MHz, a w trybie Boost może osiągać aż 3230 MHz. Ponoć wybrane wersje po OC mają szansę przekroczyć nawet 3300 MHz. W sprzedaży pojawią się dwa warianty pamięci VRAM: 8 GB oraz 16 GB typu GDDR6, pracujące z przepustowością 20 Gbps. Obie wersje korzystają z 128-bitowej magistrali pamięci, co daje przepustowość na poziomie 320 GB/s. Model referencyjny zaoferuje trzy złącza wideo – dwa DisplayPort 2.1 oraz jedno HDMI 2.1.



Jeśli chodzi o pobór mocy, szacowane TGP wynosi około 150–200 W, a do stabilnej pracy zalecany jest zasilacz o mocy 500 W (dla wersji podkręconych – 550 W). Prąd będzie dostarczany do karty przez pojedyncze złącze 8-pinowe.





