Środa 16 kwietnia 2025 Intel wprowadza ograniczenia na eksport chipów do Chin

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 17:28 Intel poinformował, że od teraz sprzedaż do Chin zaawansowanych chipów AI z serii Gaudi, takich jak Gaudi 2 i Gaudi 3, będzie wymagała uzyskania specjalnej licencji eksportowej, a co za tym idzie mieszkańcom „Państwa Środka” trudniej będzie je kupić. Nowe ograniczenia są związane z wprowadzonymi przez administrację USA restrykcjami, które nakładają nowe wymagania na transakcje obejmujące sprzedaż konkretnych typów układów scalonych, które mogą mieć podwójne zastosowanie (cywilne i wojskowe).



Chodzi między innymi o chipy korzystające pamięci DRAM o łącznej przepustowości powyżej 1 400 GB/s. Chipy Gaudi Intela, wykorzystywane głównie do trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji, spełniają te kryteria i dlatego podlegają nowym przepisom. Zmiany już odbiły się na rynku – akcje Intela spadły, a cała branża półprzewodników obawia się dalszych strat, o czym już tutaj pisaliśmy. Otwartym pozostaje kwestia tego na ile nowe restrykcje będą skuteczne i czy uda się je jakość obejść. Do tej pory firmy dość skutecznie omijały część z nałożonych sankcji, o czym też mogliście już na łamach TPC przeczytać.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.