Świetne wyniki finansowe TSMC – 41% wzrost przychodów

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla i inne | 17:34 Tajwański TSMC pochwalił się wynikami za pierwszy kwartał roku 2025. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że firmie udało się uzyskać znacznie lepszy rezultat niż planowano. No ale do rzeczy, w pierwszym kwartale tego roku przychody spółki wyniosły 839,25 mld dolarów tajwańskich (około 25,53 mld USD), co oznacza wzrost o zawrotne 41% rok do roku. Przy tym zysk netto wzrósł aż o 60%, marże brutto i netto utrzymały się na bardzo wysokim poziomie, a zysk na akcję przebił rynkowe prognozy.



Największy udział w przychodach firmy przypadł segmentowi układów dla centrów danych i sztucznej inteligencji, który zrekompensował spadki w sprzedaży chipów dla smartfonów i urządzeń IoT. Zaawansowane procesy technologiczne, takie jak 7 nm i poniżej, odpowiadały już za ponad 70% przychodów z produkcji wafli. Również technologia 3 nm stanowiła znaczącą część tej sprzedaży.



TSMC przewiduje w nadchodzących miesiącach utrzymanie wysokich przychodów i marż w czym mają pomóc między innymi inwestycje w nowe fabryki zlokalizowane w USA i wdrożenie nowej litografii 2 nm, która już w tym roku ma zostać wykorzystana do masowej produkcji. Skorzystają z niej między innymi nadchodzące EPYCi od AMD. Firmy nie zatrzymały ani skutki styczniowego trzęsienia ziemi na Tajwanie ani niepewność związana z polityką handlową USA, a w całym 2025 roku TSMC przewiduje dwucyfrowy wzrost przychodów.



W uzyskanym wyniku TSMC pomoże też zapewne zapowiadany wzrost cen na układy w litografii 4nm i nowszej. Firma zapowiadała aż 30% podwyżkę cen wafli wyprodukowanych w nowych, amerykańskich Fabach.





