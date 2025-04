Poniedziałek 21 kwietnia 2025 Elon Musk zapowiada budowę kolejnego superkomputera

Autor: Wedelek | 06:31 (1) Elon Musk i jego firma xAI planują zebrać nawet 25 miliardów dolarów by sfinansować budowę nowego superkomputera Colossus 2. Nowy klaster ma być największym tego typu projektem na świecie i docelowo pomieści aż milion procesorów graficznych NVIDIA. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na bagatela 35–40 miliardów dolarów. Planowany superkomputer od xAI, to następca maszyny wyposażonej w 200 tysięcy układów NVIDIA Hopper (H100 i H200).



Musk ma nadzieję, że dzięki dużym inwestycjom w superkomputery jego firmie uda się zarobić na boomie na technologię AI.





Jen-Hsun Huang (autor: Conan Barbarian | data: 22/04/25 | godz.: 13:31 )

Jen-Hsun Huang: Elonie, jak ty mi teraz zaimponowałeś.



