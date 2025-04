Poniedziałek 21 kwietnia 2025 Intel notuje kolejne spadki sprzedaży

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:33 (1) Już jutro, 24 kwietnia poznamy oficjalne wyniki finansowe Intela za pierwszy kwartał tego roku. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na prezentację planu naprawczego nowego CEO, Lip-Bu Tana, mającego odwrócić negatywny trend i zahamować spadki przychodów. Prognozy nie są bowiem optymistyczne i zakładają, że Intel odnotuje już czwarty z rzędu kwartał spadku przychodów (o 3,4%). Zakłada się, że strata netto wzrośnie do około 945 mln dolarów wobec 381 mln odnotowanych rok wcześniej. Co gorsza firma traci udziały rynkowe na rzecz AMD nie tylko w segmentach PC, ale też w rynku serwerowym.



Intel mierzy się także z poważnymi zagrożeniami geopolitycznymi – Chiny grożą wprowadzeniem ceł odwetowych do 85% na amerykańskie chipy, oraz z konkurencją w postaci Nvidii na rynku chipów AI.



Aby odwrócić trend Lip-Bu Tan wdrożył szeroko zakrojone zmiany restrukturyzacyjne. W ich ramach zwolnił ponad 20% pracowników i zmienił model zarządzania, by przyspieszyć podejmowanie decyzji. Firma chce też przenieść produkcję chipów 3 nm z Arizony do Irlandii co ma nastąpić pod koniec 2025 roku.





... ale też w rynku serwerowym (autor: Conan Barbarian | data: 23/04/25 | godz.: 15:21 )

Żarty? Kto nie bierze Epyców od AMD ten frajer obecnie.



