Promocja na 27-calowy monitor AOC 27B3HA2 do biura i domu! Nie przegap tej okazji

Autor: Adam | 10:35 Monitor AOC 27B3HA2 to propozycja z segmentu 27-calowych ekranów Full HD, która może przyciągnąć uwagę użytkowników szukających rozwiązania do pracy biurowej i codziennego korzystania z komputera. Od dnia 25 kwietnia 2025 roku w Media Expert trwa Turbo Wyprzedaż - monitor dostępny będzie w obniżonej cenie. W ramach promocji kosztuje on 359 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 419 zł. Możesz również uzyskać bonusy w postaci kodów na przyszłe zakupy, a także 100zł rabatu na zakupy w aplikacji. Warto to sprawdzić!



Monitor AOC 27B3HA2 został wyposażony w 27-calową matrycę typu IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Tego typu panel oferuje stabilność kolorów i dobre kąty widzenia, co jest istotne w pracy biurowej, przeglądaniu treści internetowych lub oglądaniu multimediów. Jasność na poziomie 250 cd/m² i kontrast statyczny 1000:1 to parametry, które wpisują się w standardy typowe dla ekranów tej klasy.



Model ten obsługuje częstotliwość odświeżania 100 Hz, co jest zauważalne podczas przewijania treści lub grania w gry o niższych wymaganiach sprzętowych. Czas reakcji określony na 1 ms MPRT oznacza, że może on oferować płynniejsze przejścia pomiędzy klatkami w dynamicznych scenach. W codziennym użytkowaniu wpływa to na komfort, szczególnie przy pracy z treściami wideo.







Monitor AOC 27B3HA2 utrzymany jest w stonowanej stylistyce. Cienkie ramki z trzech stron ekranu sprzyjają korzystaniu z kilku monitorów obok siebie. Podstawka pozwala na pochylenie wyświetlacza, ale nie oferuje regulacji wysokości czy obrotu w pionie, co warto wziąć pod uwagę przy organizacji stanowiska pracy.



Monitor wyposażony został w porty HDMI oraz VGA, dzięki czemu można go podłączyć zarówno do nowszych, jak i starszych komputerów. Brak złącza DisplayPort może być ograniczeniem dla użytkowników korzystających z bardziej zaawansowanego sprzętu. Urządzenie posiada również gniazdo słuchawkowe typu mini jack.



Od 25 kwietnia 2025 roku monitor AOC 27B3HA2 dostępny jest w promocji w sieci Media Expert. Cena wynosi 359 zł, co stanowi obniżkę względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni, wynoszącej 419 zł. Oferta może zainteresować osoby poszukujące monitora, który sprawdzi się zarówno w środowisku domowym, jak i biurowym.



Dodatkowo, monitor bierze udział w kilku innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Media Expert. W ramach jednej z nich możliwe jest uzyskanie kodu rabatowego o wartości dwóch rat do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Szczegóły dotyczące tej oferty znajdują się na stronie internetowej sklepu i dotyczą również innych produktów objętych finansowaniem 30 rat 0%. Druga z dostępnych akcji dotyczy zakupów dokonanych przez aplikację mobilną Media Expert. Klienci mogą uzyskać do 100 zł rabatu przy spełnieniu określonych warunków, takich jak minimalna wartość koszyka.



AOC 27B3HA2 to ekran adresowany do użytkowników oczekujących od monitora funkcjonalności dostosowanej do podstawowych zadań. Matryca IPS, odświeżanie 100 Hz i czas reakcji 1 ms MPRT wpisują się w oczekiwania wielu użytkowników poszukujących sprzętu do pracy z dokumentami, treściami multimedialnymi oraz przeglądania internetu. W ramach ograniczonej czasowo promocji można rozważyć jego zakup jako ekonomiczną alternatywę w segmencie monitorów 27-calowych.





