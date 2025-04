Poniedziałek 21 kwietnia 2025 Który moduł wybrać do swojego projektu - ESP32 czy ESP8266?

Autor: materiały partnera | 04:53 Wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku z kubkiem kawy, przeglądasz projekty DIY i nagle natrafiasz na inspirację: zbuduję własną stację pogodową z dostępem do WiFi! Entuzjazm rośnie… aż dochodzisz do punktu, w którym musisz wybrać mikrokontroler. I wtedy pojawia się pytanie: ESP32 czy ESP8266?



Nie jesteś sam. To jeden z najczęstszych dylematów w świecie elektroniki DIY i Internetu Rzeczy (IoT). Oba moduły są tanie, popularne i mają ogromną społeczność. Ale który z nich lepiej sprawdzi się w Twoim projekcie? Przyjrzyjmy się temu razem. Czym różni się ESP32 od ESP8266? Na pierwszy rzut oka oba moduły wyglądają podobnie – małe płytki z kilkoma pinami i wbudowanym WiFi. Ale gdy zajrzymy pod maskę, różnice są znaczące. ESP8266 to starszy brat – prostszy, tańszy, ale nadal bardzo funkcjonalny. Świetnie sprawdza się w prostych projektach IoT, gdzie potrzeba tylko łączności WiFi i kilku pinów GPIO. ESP32 to natomiast potężniejsza jednostka: posiada 2 rdzenie zamiast 1,

więcej pamięci RAM i Flash,

obsługę Bluetooth ,

więcej pinów i interfejsów (I2C, SPI, UART, ADC itd.). Porównanie techniczne: Parametr ESP8266 ESP32 Rdzenie CPU 1 2 Taktowanie do 160 MHz do 240 MHz RAM ok. 160 KB do 520 KB Flash 4 MB do 16 MB WiFi Tak Tak Bluetooth Nie Tak (BLE + klasyczny) GPIO ~17 do 34 Cena niższa wyższa

Do jakich projektów lepiej sprawdzi się ESP8266? Jeśli Twój projekt to coś prostego – np. czujnik temperatury, sterowanie przekaźnikiem przez WiFi, czy monitor wilgotności gleby – ESP8266 będzie strzałem w dziesiątkę. Jest: tani,

energooszczędny,

łatwy do zaprogramowania (np. przez Arduino IDE),

szeroko wspierany przez społeczność i biblioteki. Kiedy warto wybrać ESP32? Masz ambitniejsze plany? Chcesz zbudować system z wieloma czujnikami, używać Bluetooth do komunikacji z telefonem, a może myślisz o podłączeniu kamery? Wtedy ESP32 pokazuje swoją przewagę: większa moc obliczeniowa,

możliwość pracy na dwóch rdzeniach jednocześnie,

więcej portów,

obsługa Bluetooth LE,

możliwość pracy z kamerami i ekranami OLED. Historia z życia wzięta – jak zły wybór mikrokontrolera może utrudnić projekt? Pozwól, że opowiem Ci historię Michała – pasjonata elektroniki, który postanowił zbudować system monitorowania jakości powietrza dla swojej okolicy. Na początku wybrał ESP8266, bo był tani i łatwo dostępny. Zaczął od pomiaru temperatury i wilgotności – wszystko działało super. Ale kiedy chciał dołożyć czujnik CO₂, ekran OLED i zapisać dane na karcie SD – pojawiły się problemy. Zabrakło pinów GPIO, pojawiły się błędy pamięci, a brak Bluetooth uniemożliwił komunikację z aplikacją mobilną. Michał przerobił cały projekt na ESP32… i od razu wszystko zaczęło działać płynnie. Wniosek? Warto myśleć przyszłościowo i czasem dopłacić kilka złotych, żeby uniknąć niepotrzebnych przeróbek. Arduino IDE czy MicroPython? Co lepiej działa z ESP? Zarówno ESP32, jak i ESP8266 można programować na wiele sposobów, ale najczęściej wykorzystywane są dwa: Arduino IDE i MicroPython. Arduino IDE to wybór numer jeden dla początkujących. Dużo przykładów, gotowe biblioteki i intuicyjny interfejs.

MicroPython to świetna opcja dla tych, którzy wolą pisać w Pythonie. ESP32 ma tu lekką przewagę – lepiej radzi sobie z bardziej złożonymi projektami w Pythonie, dzięki większej pamięci RAM. Dzięki wsparciu dla OTA (Over-The-Air), możesz nawet aktualizować kod bez konieczności podłączania kabla – szczególnie wygodne przy projektach zamkniętych w obudowie! Ciekawostki: co jeszcze można zrobić z ESP32? ESP32 to prawdziwy kombajn. W sieci znajdziesz projekty, które pokazują jego moc: Sterowanie głosem przez Bluetooth i WiFi,

ESP-CAM – wersja ESP32 z kamerą do monitoringu,

Odtwarzanie dźwięku – możesz podłączyć DAC i stworzyć prosty odtwarzacz audio,

Integracja z Home Assistant – w pełni zautomatyzowany smart dom! Możliwości są ogromne – ogranicza Cię tylko wyobraźnia (i czas na hobby ?). Który moduł lepiej sprawdzi się w Twoim projekcie? To zależy. Poniżej znajdziesz krótką checklistę: ✅ Wybierz ESP8266, jeśli: masz prosty projekt (czujnik, przekaźnik),

chcesz maksymalnie obniżyć koszty,

zależy Ci na niskim poborze energii,

nie potrzebujesz Bluetooth. ✅ Wybierz ESP32, jeśli: planujesz bardziej złożony projekt,

chcesz mieć Bluetooth,

potrzebujesz więcej GPIO,

chcesz obsłużyć kilka urządzeń jednocześnie. Jak zacząć przygodę z ESP – szybki start dla początkujących Jeśli dopiero zaczynasz, nie martw się – start z ESP jest naprawdę prosty. Wystarczy płytka (ESP32 lub ESP8266), kabel USB i darmowe oprogramowanie Arduino IDE. Istnieje mnóstwo tutoriali w języku polskim, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez instalację sterowników, konfigurację i pierwszy projekt – np. migającą diodę lub odczyt z czujnika temperatury. To świetny sposób, by wciągnąć się w świat elektroniki i IoT! Podsumowanie – nie ma złych wyborów, są tylko różne potrzeby Zarówno ESP32, jak i ESP8266 mają swoje miejsce w świecie projektów DIY. Najważniejsze to dobrze poznać potrzeby swojego projektu i wybrać narzędzie, które najlepiej je spełni. A najlepiej? Miej oba w swojej szufladzie – prędzej czy później każdy z nich się przyda. ?





