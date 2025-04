Poniedziałek 21 kwietnia 2025 Meta i Apple ukarane za łamanie DMA

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:57 Apple i Meta jako pierwsze firmy technologiczne na świecie zostały ukarane przez Unię Europejską grzywnami za naruszenie przepisów Digital Markets Act (DMA), czyli nowego prawa mającego na celu ograniczenie dominacji największych graczy na rynku cyfrowym. Komisja Europejska nałożyła na Apple karę w wysokości 500 milionów euro za uniemożliwianie deweloperom implementacji alternatywnych narzędzi płatności omijających mechanizm wprowadzony w AppStore. Z kolei Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, otrzymała 200 milionów euro kary za wprowadzenie modelu „płać lub wyraź zgodę”. Wymuszał on na użytkownikach zgodę na zbieranie dużej ilości danych o nich samych lub alternatywnie uiszczenie stosownej opłaty za brak wyświetlania reklam.



Komisji nie spodobało się, że Meta nie zaoferowała żadnego zrównoważonego rozwiązania, które byłoby „gdzieś pośrodku”. Teraz obie firmy mają 60 dni na zmiany i dostosowanie się do wymogów UE. W przeciwnym razie grożą im kolejne kary finansowe naliczane za każdy dzień zwłoki.



Zarówno Apple, jak i Meta zapowiedziały odwołania od decyzji, twierdząc, że działania Komisji są nieuzasadnione i szkodliwe dla ich użytkowników oraz że hamują postęp. Nie wiem jak Wy, ale ja trzymam kciuki za KE i liczę na to, że na Mecie i Apple lista kar się nie skończy.





