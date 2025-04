Poniedziałek 21 kwietnia 2025 Game Pass trafił na telewizory LG

Autor: Wedelek | źródło: LG, Xbox | 07:00 Od dłuższego czasu mówi się o planach Microsoftu na ekspansję chmurowego Xbox na telewizory i zmarginalizowanie roli stacjonarnych konsol. Przez lata była to tylko mrzonka, ale ostatecznie doczekaliśmy się rewolucji. W jej ramach Xbox Game Pass oraz usługa Xbox Cloud Gaming wylądowały na wybranych telewizorach i monitorach LG z systemem webOS 24 lub nowszym. Dzięki dedykowanej aplikacji Xbox, użytkownicy mogą grać w setki tytułów dostępnych w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate bez konieczności kupowania konsoli czy komputera. Wystarczy kompatybilny kontroler Bluetooth oraz szybkie łącze internetowe.



Aplikacja Xbox jest dostępna w ponad 25 krajach, w tym w Polsce, i obsługuje nie tylko telewizory OLED z 2022 i 2023 roku, ale także wybrane modele QNED, NanoCell, UHD oraz mobilne ekrany LG StanbyME.





