Piątek 25 kwietnia 2025 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w Steam i Xbox (PC Game Pass)

Autor: Adam | źródło: NVidia | 08:10 Od 22 kwietnia na platformach Steam i Xbox (dostępna w ramach PC Game Pass) ukazała się The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered od Bethesda Game Studios. To odświeżona wersja kultowego RPG-a z 2006 roku, która zadebiutowała w tym tygodniu i jest dostępna także dla użytkowników GeForce NOW już od dnia premiery. Klasyka powraca w odświeżonej wersji, oferując ulepszoną grafikę oraz unowocześnioną rozgrywkę. Niezależnie od tego, czy gracze wracają do Cyrodiil, czy odkrywają je po raz pierwszy, ten remaster na nowo definiuje to, co uczyniło Oblivion przełomowym RPG w swoim gatunku. To świetna okazja do zanurzenia się w klasyce w nowej odsłonie.



Z innych nowych gier oferowanych na dla użytkowników GeForce NOW jest Clair Obscur: Expedition 33. To turowa gra RPG z mechanikami czasu rzeczywistego, osadzona w mrocznym, ale pięknym świecie inspirowanym francuską belle époque. Świat gry bogaty jest w detale, a każda lokacja zachwyca artystycznym stylem. Dzięki unikalnemu połączeniu taktycznej walki i wciągającej fabuły o przełamywaniu cyklu śmierci, gra szybko może stać się obowiązkową pozycją dla fanów gatunku.



Oto pełna lista tytułów, które w tym tygodniu zasilają bibliotekę GeForce NOW:



• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (od 22 kwietnia w Steam i Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

• Sunderfolk (od 23 kwietnia w Steam)

• Clair Obscur: Expedition 33 (od 24 kwietnia w Steam i Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

• Ace Attorney Investigations Collection (Steam i Xbox, dostępna w aplikacji Microsoft Store)

• Ace Attorney Investigations Collection Demo (Steam i Xbox, dostępna w aplikacji Microsoft Store)

• Dead Rising Deluxe Remaster Demo (Steam)

• Exfil (Steam)

• Sands of Aura (Epic Games Store)









