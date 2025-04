Piątek 25 kwietnia 2025 Słaba sprzedaż procesorów z funkcjami AI i boom na starsze Raptor Lake

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 08:18 Nowe procesory Intela do laptopów z funkcjami AI, czyli "Lunar Lake" i "Meteor Lake", sprzedają się znacznie gorzej niż zakładano. Producenci komputerów zamiast nich masowo zamawiają starsze i przy okazji tańsze układy z rodziny "Raptor Lake". W efekcie linie produkcyjne procesorów Intel 7 są w pełni obciążone produkcją starszych chipów, co prowadzi do ograniczeń w dostępności zarówno nowych, jak i poprzednich modeli.



W pierwszym kwartale 2025 r. Intel odnotował przychody na poziomie 12,7 mld dolarów (bez zmian rok do roku) i stratę netto 821 mln dolarów. Sytuacja ta rozczarowała inwestorów, a kurs akcji firmy spadł o ponad 5% po publikacji wyników finansowych. Intel tłumaczy słabe wyniki ostrożnością producentów sprzętu, którzy mają ograniczać zapasy z powodu niepewności związanej z taryfami USA-Chiny oraz niechęcią konsumentów do płacenia więcej za funkcje AI, które dopiero zaczynają być wykorzystywane w praktyce.



Jak by jednak nie było, to nie da się ukryć, że Intel ma problem.





