Intel publikuje wyniki finansowe za I kwartał tego roku

Autor: Wedelek | źródło: Intel, TechPowerUp | 08:22 Intel opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku. Z dokumentów dowiadujemy się, że przychody firmy sięgnęły 12,7 mld dolarów – jest to identyczna wartość jak w analogicznym okresie rok wcześniej. Niestety spółka odnotowała przy tym stratę netto w wysokości 800 mln dolarów (0,19 dolara na akcję). Księgowi tłumaczą to wyższymi kosztami sprzedaży oraz odpisami aktywów. Opublikowane wyniki przewyższyły co prawda oczekiwania analityków, jednak już prognozy na kolejny kwartał rozczarowały inwestorów przez co kurs akcji spadł o ok. 5%.



Inwestorom nie spodobało się to, że w II kwartale przychód ukształtuje się na poziomie 11,2–12,4 mld dolarów co przełoży się na zerowy zysk na akcję (wg. metodologii non-GAAP).



Aby ratować sytuację przy okazji publikacji wyników finansowych nowy CEO, Lip-Bu Tan, po raz kolejny zapowiedział szeroko zakrojoną restrukturyzację, obejmującą uproszczenie struktury firmy, redukcję liczby pracowników, w tym menedżerów i przyspieszenie procesów decyzyjnych. Intel planuje w 2025 roku ograniczyć wydatki operacyjne do 17 mld dolarów, a w przyszłym roku ściąć je do 16 mld dolarów. W planach jest też redukcja nakładów inwestycyjnych, które do końca toku stopnieją z 20 mld dolarów do 18 mld dolarów. Nie obędzie się też bez masowych zwolnień, które mogą objąć nawet 20% załogi – ok. 21 tys. pracowników.



Zarząd przekonuje, że obecne działania mają przywrócić konkurencyjność, szczególnie wobec rosnącej dominacji Nvidii na rynku AI. Firma wiąże też duże nadzieje z premierą procesorów Panther Lake, która ma się odbyć jeszcze w tym roku.



Jeśli chodzi o podział przychodów, to w segmencie produktowym największy udział miał dział Client Computing Group (7,6 mld dolarów, spadek o 8% rok do roku), natomiast przychód działu Data Center i AI (DCAI) wzrósł o 8% do 4,1 mld dolarów. Wzrost odnotował też Intel Foundry - o 7% (4,7 mld dolarów).









