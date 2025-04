Poniedziałek 28 kwietnia 2025 Nadchodzą mobilne Radeony z rodziny 9000M

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:31 AMD oficjalnie zapowiedziało nową linię mobilnych kart graficznych Radeon RX 9000M z architekturą RDNA 4, Flagowy model Radeon RX 9080M otrzyma 64 jednostki obliczeniowe CU i 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali, oferując wydajność zbliżoną do desktopowego RX 9070 XT. W ofercie pojawią się także słabsze modele, w tym RX 9070M XT, RX 9070M i RX 9060M. Opisywane układy graficzne będą produkowane w procesie 4 nm i zyskają ulepszone akceleratory AI oraz jednostki do ray tracingu trzeciej generacji.



Radeon RX 9070M XT będzie wyposażony w 48 jednostek obliczeniowych (CU), co przekłada się na 3072 procesory strumieniowe, 96 akceleratorów AI, 48 RT, 192 jednostki teksturujące (TMU) oraz prawdopodobnie 96 jednostek rasteryzujących (ROP). Karta otrzyma 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali, co odpowiada konfiguracji nadchodzącego desktopowego modelu RX 9070 GRE.



RX 9070Mdostanie GPU Navi 44 z 32 CU (2048 ST), 64 AI, 32 RT, 128 TMU i 64 ROPami, a oraz 8GB pamięci na 128-bitowej szynie. Najsłabszy RX 9060M, również bazujący na Navi 44, otrzyma 28 CU (1792 procesory strumienowe), 56 AI, 28 RT, 112 TMU i 64 ROPy, z 8GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie.



Premiera kart graficznych Radeon RX 9000M odbędzie się podczas targów Computex 2025. AMD zapowiada także debiut technologii FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), która dzięki uczeniu maszynowemu poprawi jakość obrazu i płynność animacji w grach.





