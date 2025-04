Poniedziałek 28 kwietnia 2025 RAMy od SK Hynixa są równie dobre co kości Samsunga

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:44 Jakiś czas temu NVIDIA poszerzyła grono dostawców pamięci GDDR7 dla kart graficznych z serii GeForce RTX 50 wlutowując do swoich produktów nie tylko kości Samsunga, ale i SK Hynixa. Wśród potencjalnych nabywców pojawiły się wątpliwości co do jakości nowych układów i ich potencjału. Wygląda jednak na to, że są one bezpodstawne, czego dowodzą pierwsze egzemplarze kart RTX 5070 Ti z pamięciami SK Hynix, które pojawiły się na rynku chińskim. Testy wykazały, że nowe chipy, które fabrycznie pracują z prędkością 28 Gbps, można bezpiecznie podkręcić aż do 34 Gbps.



Jest to identyczna wartość jak w przypadku kości Samsunga. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez kontrowersji. Okazuje się, że w niektórych przypadkach nie można mieszać BIOSów pochodzących z kart posiadających kości Samsunga i SK Hynixa, a w przypadku takiego działania karta się po prostu nie uruchomi. Na szczęście nie jest to duży problem, bo są to w większości konstrukcje z podwójnym BIOS-em, które pozwalają łatwo przywrócić oryginalne ustawienia i przywrócić sprzęt do działania. Poza tym trzeba uczciwie przyznać, że duża część kart ma już BIOSy, które obsługują zarówno pamięci od Samsunga jak i SK Hynixa i w ich przypadku w ogóle nie ma problemu.









