Poniedziałek 28 kwietnia 2025 Sprawdź ACER Iconia Tab P10. Do codziennego użytku i w promocyjnej cenie!

Autor: Adam | 22:06 Tablet ACER Iconia Tab P10 to jedno z urządzeń, które zainteresują osoby szukające sprzętu do codziennego użytku. Do 2 maja tablet dostępny jest w promocyjnej cenie 749 zł z kodem TW2504-020525 (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł). Jednak to nie jedyny sprzęt w świetnej cenie, pamiętajcie, że od dnia 25 kwietnia 2025 roku w Media Expert trwa Turbo Wyprzedaż, na której wiele produktów ma obniżoną cenę. Wraz z zakupem można skorzystać z dodatkowych bonusów, takich jak rabaty na przyszłe zakupy, dostęp do aplikacji Norton w niższej cenie czy zniżka na zakupy przez aplikację Media Expert. To propozycja dla osób, które planują zakup tabletu i chcą rozważyć różne możliwości.



ACER Iconia Tab P10 to tablet z szarym wykończeniem obudowy, który może pełnić różne funkcje zarówno w domu, jak i poza nim. Zastosowanie ekranu o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli pozwala na oglądanie treści w jakości dostosowanej do większości zastosowań multimedialnych. Panel IPS poprawia kąty widzenia, co ma znaczenie, gdy oglądamy treści z bliskimi. Tablet waży 440 g, co wpływa na jego mobilność i łatwość przenoszenia.







Model wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8781, który współpracuje z 6 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja zapewnia sprawne działanie aplikacji użytkowych, przeglądarki internetowej oraz prostych gier. Wbudowana pamięć 256 GB daje możliwość przechowywania dokumentów, zdjęć, filmów i innych plików, bez konieczności sięgania od razu po pamięć zewnętrzną. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, tablet posiada slot na kartę microSD.



W urządzeniu zastosowano system Android 12, który obsługuje wiele funkcji, takich jak tryb dzielenia ekranu czy dostęp do sklepu Google Play z aplikacjami. System oferuje interfejs dobrze znany użytkownikom innych urządzeń z Androidem, co ułatwi adaptację po zmianie sprzętu. Na uwagę zasługują również funkcje związane z ochroną wzroku, jak np. tryb nocny czy filtr światła niebieskiego.



Bateria o pojemności 6000 mAh wystarczy na kilka godzin standardowego użytkowania. To oznacza, że urządzenie sprawdzi się zarówno podczas przeglądania internetu, oglądania filmów, jak i pracy biurowej w trybie mobilnym. Obecność złącza USB-C upraszcza ładowanie i pozwala na wykorzystanie uniwersalnych kabli.



Tablet posiada dwa aparaty – główny 8 Mpix z autofokusem oraz przedni 5 Mpix. Choć nie są to parametry przeznaczone do profesjonalnej fotografii, mogą wystarczyć do codziennych zastosowań, takich jak wideorozmowy czy robienie notatek wizualnych. Dźwięk wydobywający się z głośników stereo może okazać się wystarczający do oglądania wideo lub słuchania muzyki w warunkach domowych.



Pod względem łączności, model obsługuje standard Wi-Fi ac oraz Bluetooth 5.0. Pozwala to na szybkie łączenie się z internetem oraz przesyłanie danych między urządzeniami.



Do 2 maja 2025 roku tablet jest dostępny w obniżonej cenie 749 zł (kod promocyjny: TW2504-020525). Warto pamiętać, że najniższa cena z 30 dni przed promocją wynosiła 849 zł. Dodatkowo, w ramach aktualnych ofert Media Expert, możliwe jest skorzystanie z kilku innych promocji.



Kupujący mogą otrzymać:



- kody rabatowe na kolejne zakupy,

- aplikację Norton w promocyjnej cenie 29,99 zł,

- zniżkę 100 zł na zakupy przez aplikację.



Dostępność takich bonusów to naprawdę interesująca opcja dla osób, które planują zakup więcej niż jednego produktu lub korzystają z usług sklepu regularnie. Choć każda z ofert ma swoje warunki, warto je sprawdzić przed dokonaniem zakupu. W zestawieniu z parametrami technicznymi i aktualną ceną tabletu, to świetna okazja.



ACER Iconia Tab P10 to dobry wybór do codziennego użytku. Sprawdzi się jako sprzęt do przeglądania internetu, korzystania z aplikacji edukacyjnych, oglądania treści multimedialnych czy wykonywania podstawowych zadań biurowych. W połączeniu z czasową promocją i dodatkowymi ofertami, warto wziąć go pod uwagę.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.