Sprawdź INFINIX XWatch 3 Plus. W świetnej promocji do 8 maja

Autor: Adam | 06:40 Smartwatche zyskały na popularności nie tylko wśród entuzjastów aktywności fizycznej, ale również w codziennym użytkowaniu. Urządzenia tego typu pozwalają śledzić podstawowe funkcje zdrowotne, monitorować sen oraz zarządzać powiadomieniami ze smartfona. Jednym z modeli dostępnych obecnie w obniżonej cenie jest INFINIX XWatch 3 Plus. Zegarek ten kupisz do 8 maja w Media Expert za jedyne 249 zł z kodem TW2004-080525. To oferta w ramach aktualnej promocji, gdzie najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 299,99 zł. Dodatkowo produkt jest częścią akcji „Turbo wyprzedaż”, w której urządzenia dostępne są w wyjątkowych cenach. Przy zakupach warto także sprawdzić oferty na słuchawki oraz rabat w aplikacji.



INFINIX XWatch 3 Plus to propozycja dla osób szukających smartwatcha z funkcjami wspierającymi aktywny tryb życia, a także codzienną organizację. Model ten przyciąga uwagę dzięki minimalistycznej konstrukcji oraz zastosowaniu okrągłego wyświetlacza, co przypadnie do gustu użytkownikom preferującym bardziej klasyczny design. Zegarek wyposażono w ekran dotykowy o przekątnej 1,43 cala, wykonany w technologii AMOLED. Rozdzielczość 466x466 pikseli przekłada się na wyraźny obraz i czytelność w różnych warunkach oświetleniowych.







Funkcjonalność urządzenia obejmuje m.in. pomiar tętna, monitorowanie poziomu natlenienia krwi (SpO2), liczenie kroków, a także analizę jakości snu. W praktyce umożliwia to lepsze zrozumienie codziennej aktywności oraz odpoczynku. Warto również zwrócić uwagę na obecność trybów sportowych, które pozwalają na śledzenie konkretnych aktywności fizycznych – zarówno tych wykonywanych na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Zegarek współpracuje ze smartfonami, zapewniając m.in. powiadomienia o połączeniach, wiadomościach oraz aplikacjach. Po połączeniu z telefonem przez Bluetooth użytkownik może odczytywać wiadomości bez konieczności sięgania po urządzenie.



Obudowa smartwatcha została zaprojektowana z myślą o odporności na codzienne użytkowanie. Producent deklaruje wodoszczelność na poziomie IP68, co oznacza ochronę przed kurzem oraz krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie. Taka specyfikacja będzie przydatna dla osób uprawiających sport, szczególnie podczas treningów w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Pasek wykonany z tworzywa sztucznego można z łatwością wymienić, co pozwala dostosować wygląd zegarka do własnych preferencji. Dodatkowym atutem jest niska waga urządzenia, która przekłada się na wygodę noszenia przez cały dzień.



Z punktu widzenia użytkownika istotna jest również kwestia baterii. INFINIX XWatch 3 Plus wyposażono w akumulator, który pozwala na około 7–10 dni pracy na jednym ładowaniu. Czas ten może się skracać w zależności od częstotliwości korzystania z funkcji monitorujących oraz jasności ekranu. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu przewodu magnetycznego, co ułatwia codzienne uzupełnianie energii.



Warto zauważyć, że zegarek obsługuje język polski, co znacznie ułatwia codzienne korzystanie z menu i funkcji urządzenia. Interfejs jest przejrzysty, a nawigacja po funkcjach odbywa się zarówno za pomocą ekranu dotykowego, jak i bocznych przycisków funkcyjnych. Smartwatch integruje się z dedykowaną aplikacją na smartfon, umożliwiając przeglądanie statystyk aktywności, parametrów zdrowotnych oraz zarządzanie ustawieniami zegarka. To rozwiązanie pozwala dostosować funkcje zegarka do indywidualnych potrzeb.



Oferta, w której INFINIX XWatch 3 Plus kosztuje 249 zł, obowiązuje do 8 maja 2025 roku w sklepie Media Expert. Aby skorzystać z obniżki, należy użyć kodu promocyjnego TW2004-080525(cena produktu z ostatnich 30 dni wynosiła 299,99 zł). Produkt jest także częścią trwającej w sklepie internetowym akcji Turbo wyprzedaż, w ramach której wybrane urządzenia oferowane są w ograniczonych ilościach i cenach.



Poza samym zegarkiem, warto zapoznać się z dodatkowymi promocjami, które obowiązują w Media Expert. Jedną z nich jest możliwość zakupu wybranych słuchawek do 200 zł taniej, co jest korzystną opcją dla osób poszukujących kompletnego zestawu do treningu lub codziennego użytku. Oferta obejmuje różne modele, w tym zarówno nauszne, jak i douszne. Druga promocja dotyczy aplikacji mobilnej Media Expert – po jej zainstalowaniu i dokonaniu zakupów przez aplikację można otrzymać rabat w wysokości 100 zł. To świetny sposób na obniżenie kosztów przy zakupach obejmujących większą liczbę produktów.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





