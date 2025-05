Poniedziałek 28 kwietnia 2025 Nowy sterownik Game Ready v.576.2

NVIDIA wydała nowy sterownik Game Ready (wersja 576.28), który rozwiązuje kilka istotnych problemów znalezionych w poprzedniej wersji. Pełna lista poprawek dostępna jest w tym miejscu. Ponadto poinformowano o kolejnych tytułach otrzymujących wsparcie techniki DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation: ARC Raiders, Deadzone: Rogue, Diablo IV Season 8 oraz Where Winds Meet. Z kolei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i Mistfall Hunter Beta 2 Test wykorzystują technikę DLSS Frame Generation. W dalszej części lista poprawek.











[Seria RTX 50] [Black Myth]: Gra losowo się zawiesza, gdy Wukong się transformuje.

[Seria RTX 50] [Red Dead Redemption 2]: Gra zawiesza się wkrótce po uruchomieniu w trybie DX12. W trybie Vulkan problem nie występuje.

[Seria RTX 50] [Horizon Forbidden West]: Gra zawiesza się po wczytaniu zapisu.

[Seria RTX 50]: Szare ekrany i zawieszanie się systemu przy używaniu wielu monitorów.

[Seria RTX 50] [Dead Island 2]: Gra zawiesza się po aktualizacji do sterownika GRD 576.02.

[Seria RTX 50] [Resident Evil 4 Remake]: Migotanie tekstur w tle.

[Seria RTX 50]: W niektórych grach może występować migotanie lub uszkodzenie cieni po aktualizacji do GRD 576.02.

[Seria RTX 50]: Niektóre gry mogą się zawieszać podczas kompilowania shaderów po aktualizacji do GRD 576.02.

[Forza Horizon 5]: Światła migoczą w nocy.

[Forza Motorsport]: Uszkodzenia toru podczas testów wydajności lub nocnych wyścigów.

[Seria RTX 50]: Obniżone taktowanie GPU w spoczynku po aktualizacji do GRD 576.02.

[Seria RTX 50]: Krótkie migotanie obrazu podczas pracy w trybie DisplayPort 2.1 z wysoką częstotliwością odświeżania.

Lumion 2024: Program zawiesza się na kartach graficznych GeForce RTX 50 podczas przechodzenia do trybu renderowania.

Narzędzia monitorujące GPU: Mogą przestać wyświetlać temperaturę GPU po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.

[Seria RTX 50] [LG 27GX790A / 45GX950A / 32GX870A / 40WT95UF / 27G850A]: Brak obrazu przy pracy w trybie DisplayPort 2.1 z włączonym HDR.

[Notebooki z serii RTX 50]: Wznowienie z trybu Modern Standby może skutkować czarnym ekranem.

[Seria RTX 50] SteamVR może wyświetlać losowe mikroprzycięcia V-SYNC podczas korzystania z wielu monitorów.



A poniżej lista wciąż znanych i wciąż nierozwiązanych błędów:



[Seria RTX 50] Cyberpunk 2077 zawiesza się podczas robienia zrzutu ekranu w trybie fotograficznym przy włączonym śledzeniu promieni (path tracing)

[Seria RTX 50] Migotanie lub zniekształcenia wokół źródeł światła w Ghost of Tsushima: Director’s Cut

[Monster Hunter Wilds] Losowe problemy ze stabilnością





