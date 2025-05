Poniedziałek 5 maja 2025 Podwyżka cen konsoli, gier i akcesoriów z logo Xbox

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 06:48 Microsoft ogłosił globalną podwyżkę cen konsol Xbox, która dotarła także do Polski. Od początku maja 2025 roku ceny wszystkich modeli Xbox Series wzrosły. I tak, Xbox Series X będzie teraz o $100 droższy. Jego cena wyniesie $599 czyli minimum 2600zł, a Xbox Series S 512 GB ma kosztować około 1600 złotych. Podwyżki objęły także akcesoria, takie jak kontrolery, których ceny wzrosły o kilkadziesiąt złotych, oraz same gry. Microsoft zapowiedział, że od tegorocznego sezonu świątecznego nowe produkcje klasy AAA będą kosztować 79,99 dolarów, co w Polsce przekłada się na ceny w okolicach 350 złotych za tytuł.



Firma tłumaczy decyzję rosnącymi kosztami produkcji, a także nowymi cłami, które wpływają na finanse przedsiębiorstwa. Jak nietrudno się domyślić wzrost cen wywołał spore niezadowolenie wśród graczy, którzy muszą liczyć się z większymi wydatkami. Podwyżki mogą się też przyczynić do jeszcze mniejszej popularności konsol Microsoftu, które w tej generacji radzą sobie wyraźnie gorzej niż PS5. O Switchu nie wspomnę, ale to już zupełnie inna liga.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.