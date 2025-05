Poniedziałek 5 maja 2025 Intel udostępnił partnerom platformę testową dla nowych układów GPU Xe3 Celestial

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 07:10 Intel potwierdza, że procesory graficzne Arc Xe3 „Celestial” weszły w fazę weryfikacji przedprodukcyjnej. Oznacza to, że architektura nowej generacji kart graficznych jest już gotowa i obecnie poddawana jest szczegółowym testom w środowisku programistycznym. Wykonuje się je jeszcze przed wytworzeniem fizycznych układów by wychwycić ewentualne błędy projektowe. Jest to na tyle zaawansowany etap, że Intel udostępnił już partnerom OEM i producentom BIOS-ów narzędzia ułatwiające przygotowanie niereferencyjnych wersji kart.



Narzędzia o których mowa działają w formie chmurowej platformy symulującej działanie przyszłych GPU. Od strony sprzętowej korzysta ona z układów FPGA.



Po zakończeniu obecnej fazy walidacji i naprawieniu ewentualnych usterek, projekt Xe3 „Celestial” przejdzie do etapu tzw. tapeoutu, czyli finalnego przygotowania do produkcji. Pierwsze fizyczne próbki układów mogą pojawić się w nadchodzących miesiącach, a masowa produkcja planowana jest na koniec 2025 lub początek 2026 roku.









