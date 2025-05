Poniedziałek 5 maja 2025 Huawei próbuje rozwinąć własną wersje technologii EUV

Autor: Wedelek | 07:20 Pamiętacie filmy szpiegowskie z czasów tzw. „zimnej wojny” i swoiste „podglądanie” tego co robi strona przeciwna z wykorzystaniem najpierw samolotów i balonów, a potem satelitów? Okazuje się, że czasy i wrogowie się zmienili, ale rywalizacja trwa w najlepsze. No a przynajmniej tak wynika z publikacji Financial Times, który ujawnił, że ma dostęp do zdjęć satelitarnych na których widać nowoczesną infrastrukturą do produkcji półprzewodników firmy Huawei.



Linia produkcyjna o której mowa znajduje się w prowincji Guangdong, a jej celem jest produkcja układów dla systemów AI, tradycyjnych serwerów i smartfonów. W sumie nie ma w tym nic dziwnego, co nie zmienia faktu, że szybki rozwój Chin wywołuje duży niepokój wśród państw tzw. „Zachodu”.



Wracając jednak do konkretów wygląda na to, że Huawei przy wsparciu innych chińskich firm radzi sobie coraz lepiej. Doniesienia wskazują nie tylko na gwałtowny rozwój parku maszynowego, ale też na zacieśnienie współpracy z innymi firmami z branży. Huawei wspierają między innymi jego konkurenci w dziedzinie produkcji półprzewodników, czyli SMIC oraz SMEE, którzy oddelegowali swoich inżynierów, by wspomóc chińskiego giganta w opracowaniu własnego procesu produkcyjnego.



Ponadto Huawei udzielił wsparcia finansowego kilku firmom, które stały się jego podwykonawcami. Wśród nich znalazł się między innymi SiCarrier, który dostarcza narzędzia do inspekcji optycznej i rentgenowskiej, mikroskopy atomowe, narzędzia do nanoszenia warstw na wafle metodą gazową, plazmowe trawiarki do nanoszenia warstw IC, wypalarki do utrwalania oraz platformy do testów elektrycznych. Z kolei SwaySure oraz Fujian Jinhua dostarczają układy pamięci, SiEn i Pehgjin zapewniają sekcje zasilania, a PWX i PST pozostałe układy logiczne.



Aktualnie największym wyzwaniem pozostaje rozwój litografii EUV, nad czym dniem i nocą pracuje ośrodek rozwojowy w Dongguan. W tej chwili Huawei nie dysponuje bowiem zaawansowanymi skanerami EUV do projektów poniżej 7 nm, a litografie 6nm i 7nm od SIMC nadal korzystają z technologii DUV. Od jakiegoś czasu trwają co prawda testy prototypowej maszyny EUV wykorzystującej plazmę generowaną przez wyładowanie laserowe (LDP) zamiast tradycyjnej plazmy generowanej laserem (LPP), jaką stosuje ASML, ale na razie nie odnotowano przełomu.









