Nvidia wstrzymuje sprzedaż RTXa 5090D na rynku chińskim

Autor: Wedelek | 07:33 Nvidia potwierdziła, że do końca drugiego kwartału 2025 roku zakończy sprzedaż swojej flagowej karty graficznej dla graczy, czyli GeForce RTX 5090D na rynku Chińskim. Z wydanego oświadczenia dowiadujemy się, że wszystkie nowe zamówienia oraz nieodebrane do tej pory dostawy zostały tymczasowo anulowane i nie wiadomo czy i kiedy zostaną uruchomione na nowo.Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że RTX 5090D jest kartą zaprojektowaną specjalnie z myślą o chińskich odbiorcach.



W przeciwieństwie do modelu RTX 5090 ma ona obniżoną wydajność w obliczeniach związanych z uczeniem maszynowym / AI o około 29%. Nvidia chciała w ten sposób ominąć sankcje nakładane przez rząd USA, ale jak widać coś „nie pykło”. Został natomiast ból głowy dla Nvidii i jej partnerów oraz dla samych graczy, którzy muszą zadowolić się słabszymi kartami albo… kontrabandą. Mniejsza o to czy indywidualną czy zorganizowaną.





