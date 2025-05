Poniedziałek 5 maja 2025 AMD rezygnuje z Samunga i wraca do TSMC

Autor: Wedelek | źródło: TrendForce | 07:36 Samsung nie ma ostatnio szczęścia w produkcji mikroprocesorów. Najpierw nie wyszedł im Exynos 2500, a teraz jeszcze współpracę z nimi zakończyła firma AMD, która po dwóch latach wraca do TSMC. Decyzja ta oznacza poważny cios dla Samsunga, który liczył na AMD jako kluczowego klienta dla swojego procesu SF4X. W technologii tej miały być wytwarzane procesory EPYC, APU Ryzen oraz karty graficzne z rodziny Radeon. Nieoficjalnie powodem zakończenia współpracy był słaby uzysk oraz zagrożenia geopolityczne (wszyscy wiemy jakie).



Przeniesienie zamówień do TSMC, a konkretnie do jej FABu w Arizonie dodatkowo wzmacnia pozycję tajwańskiej firmy jako lidera w produkcji półprzewodników. Tym bardziej, że AMD już zapowiedziało, że kolejna generacja EPYCów o kodowej nazwie „Venice” z rdzeniami Zen 6 też będzie produkowana w technologii TSMC 2 nm – ich rynkowy debiut nastąpi w przyszłym roku.



Mimo problemów Samsung nie zamierza się poddawać i dalej inwestuje w rozwój własnej technologii 2 nm. Na razie uzysk sprawnych wafli wynosi 30%, ale ponoć niebawem ma zostać znacząco poprawiony. Szansą dla Samsunga jest w tym wypadku niższa cena jaką trzeba będzie zapłacić za wyprodukowane u nich chipy. Zwłaszcza, że TSMC już zapowiedziało, że cena wafli wytworzonych w nowych fabrykach zlokalizowanych na terenie USA będzie o 30% wyższa niż dotychczas produkowanych scalaków.





