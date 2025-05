Poniedziałek 5 maja 2025 Wyniki finansowe GlobalFoundries za Q1 2025

Autor: Wedelek | źródło: Global Foundries | 07:42 GlobalFoundries, czyli producent półprzewodników powstały na skutek wydzielenia działu produkującego mikroprocesory w AMD, opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. W tym czasie firma odnotowała przychody w wysokości 1,585 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2% rok do roku. Pozwoliło to na wzrost zysku netto do poziomu 211 mln USD, a zysk na akcję (diluted EPS) wyniósł 0,38 USD. Żeby nie było za różowo, to z uwagi na wyższe koszty operacyjne delikatny spadek zaliczyła marża brutto, która wyniosła 22,4% według standardów IFRS (23,9% według standardów non-IFRS).



Największe wzrosty przychodów GlobalFoundries zanotowała w segmentach automotive oraz produkcji chipów dla centrów danych, które odpowiednio wzrosły o 16% i 45% rok do roku. Niższy, ale nadal wyraźny wzrost miał też miejsce w segmencie rozwiązań domowych i IoT – o około 6%. Na kolejny kwartał GlobalFoundries prognozuje dalszy wzrost przychodów do poziomu ok. 1,675 mld USD i poprawę marży brutto non-IFRS do 25%.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.