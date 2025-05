Środa 7 maja 2025 IBM prezentuje nowa platformę dla rozwiązań AI

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:32 IBM wprowadził do oferty nową generację komputerów typu mainframe o nazwie LinuxONE Emperor 5. System ten bazuje na procesorze Telum II z ośmioma wysokowydajnymi rdzeniami pracującymi z częstotliwością 5,5 GHz i zintegrowanym akceleratorem sztucznej inteligencji drugiej generacji. Telum II jest wytwarzany z wykorzystaniem 5nm litografii Samsunga i oferuje o 40% więcej pamięci podręcznej od swojego poprzednika, co pozytywnie wpływa na wydajność w zadaniach związanych z AI. Szczególnie w zakresie predykcyjnych modeli i przetwarzania transakcji w czasie rzeczywistym.



LinuxONE Emperor 5 oferuje także zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym m.in. szyfrowanie danych w spoczynku, ruchu i użyciu, wsparcie dla kontenerów oraz akcelerację dla algorytmów kryptograficznych zgodnych z NIST (odpornych na ataki kwantowe). Nowa platforma wspiera też wirtualizację i zapewnia wysoką skalowalność, niezawodność (gwarantowana dostępność to 99,999999%) i konsolidację obciążeń wielu serwerów. Według IBM dzięki tym cechom ich rozwiązanie jest o 44% bardziej efektywne w porównaniu do rozwiązań bazujących na procesorach x86.



Na ten moment opisywane rozwiązanie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) oraz Ubuntu Server, a pod koniec roku do oferty trafi też opcjonalny akcelerator Spyre, który ma jeszcze bardziej zwiększyć wydajność platformy w rozwiązaniach związanych z generatywną AI.









