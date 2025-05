Środa 7 maja 2025 Nvidia i Mediatek wspólnie opracowały SoC dla komputerów osobistych

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:45 Firmy NVIDIA i MediaTek zawiązały sojusz, którego owocem będą nowoczesne procesory bazujące na ARM dla komputerów osobistych. Pierwsza iteracja nowego rozwiązania ma zostać pokazana już podczas majowych targów Computex w postaci SoC z serii N1. Na razie mówi się o dwóch modelach: mocniejszym N1X oraz słabszym N1. W przypadku najbardziej dopasionego wariantu otrzymamy połączenie GPU z serii Blackwell z 20 rdzeniami ARM opracowanymi przez Mediateka - konkretnie 10 Cortexami X925 i 10 Cortexami A725.



Ponoć opisywane układy mają charakteryzować się bardzo wysoką wydajnością zarówno w tradycyjnych rozwiązaniach, jak i tych związanych z AI, gdzie mają osiągać około 180–200 TOPSów. Produkcja nowych SoC ma ruszyć jeszcze w tym roku, a według szacunków do końca 2026 roku na rynek trafi 13 milionów sztuk gotowych procesorów.





