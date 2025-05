Środa 7 maja 2025 Intel obniża ceny serii Arrow Lake

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:58 W związku ze słabą sprzedażą procesorów z rodziny Arrow Lake Intel ogłosił spore obniżki sugerowanych cen detalicznych swoich procesorów dla komputerów stacjonarnych. Od teraz flagowy model Core Ultra 7 265KF będzie dostępny za 284 dolarów – jest to spadek o 26% względem oryginalnej ceny wynoszącej 384 dolarów. Podobnie sytuacja ma się z Core Ultra 7 265K, który kosztuje teraz 299 dolarów zamiast pierwotnych 399 dolarów. Poszybowały też ceny modeli Core Ultra 5 które zostały obniżone do poziomu 284–299 dolarów.



Poniżej tabelka przygotowana przez WCCFTech na bazie cen ze sklepu online NewEgg:









