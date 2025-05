Środa 7 maja 2025 Rewelacyjne wyniki finansowe AMD

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:01 Firma AMD (Advanced Micro Devices) opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku. Wyniki, które jak się okazało przebiły nawet najbardziej optymistyczne prognozy. W raportowanym okresie spółka odnotowała przychody na poziomie 7,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 36% w ujęciu rocznym (rok do roku). Zysk na akcję (EPS) według metody non-GAAP wyniósł 0,96 USD - wzrost o 55% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a marża brutto podskoczyła do 54%.



Największy udział we wzroście miały segmenty centrów danych – wzrost aż o 57% rok do roku, oraz rozwiązań klienckich - wzrost o 68%. W obu przypadkach głównym motorem napędowym były procesory z rdzeniami Zen 5. Szczegóły znajdziecie poniżej:









