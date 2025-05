Środa 7 maja 2025 Sprawdź ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W. Laptop do codziennego użytku z mega ceną!

Autor: Adam | 18:34 ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W to propozycja dla osób poszukujących komputera do codziennego użytku, który łączy prostotę obsługi z nowoczesnym wyposażeniem. W ramach promocji Przeceny XXL w Media Expert urządzenie jest dostępne za jedyne 1999 zł, podczas gdy jego cena z ostatnich 30 dni wynosiła 2399,99 zł. Nie przegap okazji!



Oferta z pewnością zainteresuje nauczycieli, którzy mogą skorzystać z programu "Laptop dla nauczyciela". Ponadto model ten kwalifikuje się do zakupu pakietu Norton na 5 urządzeń w promocyjnej cenie 69,99 zł. Szczegóły produktu dostępne są na stronie Media Expert.



ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W jest laptopem skierowanym do osób, które potrzebują funkcjonalnego sprzętu do pracy biurowej, przeglądania Internetu, nauki czy korzystania z podstawowych programów multimedialnych. Na jego pokładzie znajduje się procesor Intel Core i3-1315U należący do 13. generacji, który łączy dwa wydajne rdzenie Performance z sześcioma energooszczędnymi rdzeniami Efficient, co sprzyja utrzymaniu równowagi między oszczędnością energii a wydajnością. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może komfortowo korzystać z edytorów tekstu, przeglądarek, aplikacji edukacyjnych czy platform do wideokonferencji.







Laptop dysponuje ekranem o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 px), co pozwala na wygodne korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych czy serwisów streamingowych. Matowa matryca ogranicza odbicia światła, co poprawia komfort pracy w jasnych pomieszczeniach lub przy świetle dziennym. ASUS zastosował także w tym modelu konstrukcję zawiasów umożliwiających odchylenie ekranu o 180 stopni, co będzie przydatne podczas pracy zespołowej czy prezentacji treści.



Laptop charakteryzuje się smukłą konstrukcją i wagą wynoszącą około 1,7 kg, co ułatwi jego przenoszenie. Niska waga oraz stosunkowo niewielkie wymiary zainteresują osoby pracujące w różnych miejscach – w biurze, domu czy na uczelni. Warto również zwrócić uwagę na obecność funkcji zabezpieczających prywatność, takich jak osłona kamery internetowej czy możliwość zabezpieczenia dostępu za pomocą hasła BIOS.



ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W posiada preinstalowany system operacyjny Windows 11 Home, co oznacza, że użytkownik po zakupie może od razu rozpocząć pracę z urządzeniem. System ten zawiera zaktualizowany interfejs, funkcję zarządzania oknami Snap Layouts oraz szereg aplikacji systemowych gotowych do użycia bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.



Na uwagę zasługuje również możliwość udziału w dodatkowych promocjach oferowanych przez Media Expert. W ramach programu "Laptop dla nauczyciela" osoby uprawnione mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu urządzenia, co w połączeniu z obniżoną ceną do 1999 zł (cena produktu z ostatnich 30 dni wynosiła 2399,99 zł) w ramach Przeceny XXL stanowi świetną okazję do wyposażenia się w nowy sprzęt.



Dodatkowo produkt bierze udział w ofercie umożliwiającej zakup pakietu Norton na 5 urządzeń w cenie 69,99 zł. Rozwiązanie to zapewni ochronę nie tylko nowemu laptopowi, ale także innym urządzeniom domowym, takim jak smartfony czy tablety. Tego typu pakiet zabezpieczeń jest przydatny szczególnie w kontekście zdalnej pracy, zakupów internetowych oraz korzystania z bankowości online.



Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się na stronie Media Expert, gdzie można również zapoznać się z pozostałymi warunkami promocji.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.