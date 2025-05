Środa 7 maja 2025 Zwróć uwagę na słuchawki JBL Quantum 300! - teraz ten model z mikrofonem otrzymasz w niższej cenie

Autor: Adam | 07:00 JBL Quantum 300 to przewodowe słuchawki z mikrofonem, które zainteresują osoby grające w gry, prowadzące rozmowy online lub pracujące zdalnie. W ramach promocji Przeceny XXL w Media Expert, produkt dostępny jest w cenie 149 zł, podczas gdy jego cena z ostatnich 30 dni wynosiła 189 zł. Dodatkowo słuchawki biorą udział w ofercie "Kup teraz, zapłać za 30 dni", co oznacza możliwość opóźnienia płatności bez dodatkowych kosztów. Szczegóły produktu możesz znaleźć na stronie Media Expert.



Słuchawki JBL Quantum 300 zaprojektowano z myślą o użytkownikach komputerów stacjonarnych i laptopów, ale dzięki zastosowaniu złącza jack 3,5 mm oraz przejściówki USB mogą współpracować także z konsolami. Ich konstrukcja bazuje na nausznikach typu over-ear z miękkimi poduszkami i pałąkiem wykończonym pianką, co sprzyja wygodzie podczas dłuższego użytkowania. Zastosowane rozwiązania będą przydatne podczas sesji gamingowych, wideokonferencji czy korzystania z platform streamingowych.







Słuchawki obsługują technologię JBL QuantumSURROUND, co pozwala uzyskać dźwięk przestrzenny na komputerze po zainstalowaniu oprogramowania JBL QuantumENGINE. Tego typu rozwiązanie ułatwia określenie kierunku dźwięków w grach lub poprawia wrażenia podczas oglądania filmów. W przypadku połączenia słuchawek z innymi urządzeniami – np. konsolą lub smartfonem – dostępne będzie standardowe brzmienie stereo.



Model Quantum 300 wyposażony jest w odłączany, jednokierunkowy mikrofon umieszczony na elastycznym wysięgniku. Taka konstrukcja pozwala na swobodne dostosowanie pozycji mikrofonu, co zwiększa czytelność mowy w trakcie rozmów. Mikrofon posiada także przełącznik wyciszenia, który może być użyteczny w sytuacjach, gdy użytkownik chce szybko przerwać transmisję głosu bez konieczności odłączania urządzenia.



Pod względem parametrów technicznych słuchawki oferują pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz oraz impedancję 32 Ohm. Zastosowane przetworniki dynamiczne o średnicy 50 mm zapewniają brzmienie, które może odpowiadać zarówno graczom, jak i użytkownikom szukającym słuchawek do uniwersalnego użytku. W zestawie znajduje się przewód o długości około 1,2 m, a z przejściówką USB – około 1,5 m, co może ułatwiać organizację stanowiska pracy lub grania.



W ramach promocji dostępnej w sieci Media Expert, słuchawki JBL Quantum 300 oferowane są w cenie 149 zł. Cena ta obowiązuje przez czas trwania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów, a wartość z ostatnich 30 dni wynosiła 189 zł. Dla osób zainteresowanych elastyczną formą płatności, dostępna jest również opcja "Kup teraz, zapłać za 30 dni", pozwalająca odroczyć płatność do miesiąca bez dodatkowych opłat.



W zestawie oprócz samych słuchawek znajduje się karta gwarancyjna, instrukcja obsługi i adapter USB. Instalacja urządzenia jest nieskomplikowana – po podłączeniu do portu USB system zazwyczaj samodzielnie rozpoznaje słuchawki i instaluje potrzebne sterowniki. Korzystając z oprogramowania, użytkownik może przypisać indywidualne profile dźwiękowe do różnych gier lub aplikacji, co może być przydatne w przypadku regularnego korzystania z różnych źródeł dźwięku.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





