Intel kończy wsparcie i rozwój technologii Deep Link

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:42 Synergia pomiędzy procesorami i kartami graficznymi tego samego producenta była pomysłem Intela na odbicie części rynku zdominowanego przez Nvidię i AMD. Była, bo Chipzilla właśnie zakończyła wsparcie oraz aktywny rozwój swojej technologii Deep Link, która miała na zwiększyć wydajność maszyn składających się z ich procesorów (CPU) i dedykowanych kart graficznych z rodziny Arc (GPU). Decyzja ta została przekazana w wątku na platformie GitHub przez pracownika Intela kryjącego się pod pseudonimem „Zack-Intel”.



Dla przypomnienia, technologia Intel Deep Link światło dzienne ujrzała pod koniec 2020 roku jako zestaw rozwiązań programowych mających na celu optymalizację wydajności systemów z procesorami Intela i kartami graficznymi Arc Alchemist.



Od samego początku oferowała ona cztery kluczowe funkcje: Dynamic Power Share do inteligentnego zarządzania mocą między CPU a GPU, Hyper Encode przyspieszający kodowanie wideo poprzez wykorzystanie obu układów graficznych, Stream Assist odciążający kartę graficzną podczas streamingu oraz Hyper Compute, który zwiększał wydajność w zadaniach AI dzięki współpracy CPU i GPU w ramach narzędzi OpenVINO.









