Poniedziałek 12 maja 2025 APU Strix Halo do samodzielnego wlutu pojawiły się na chińskich aukcjach

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:21 Dedykowane konstrukcjom mobilnym APU Strix Halo pojawiły się właśnie w chińskich sklepach jako samodzielne układy. Sytuacja jest ciekawa, bo opisywane procesory nie posiadają żadnego systemu mocowania (w gnieździe), tylko są przeznaczone do samodzielnego wlutu z wykorzystaniem technologii BGA. Pikanterii całej sytuacji dodaje też fakt, że układy te były do tej pory dostępne jedynie w formie gotowych zestawów komputerowych i nie były sprzedawane oddzielnie.



Wracając jednak do samych ofert, to w chińskich serwisach aukcyjnych, m.in. Goofish, można znaleźć kilka różnych modeli Strix Point, w tym Ryzen AI 9 MAX+ 365. Układy te są dostępne w cenach od 3998 do 4449 juanów (około 550–650 dolarów).



Są one na tyle wysokie, iż zakup gotowego mini-PC, jak np. ACEMAGIC F3A z 32 GB RAM i 1 TB SSD za około 800 dolarów, może być bardziej opłacalny dla większości użytkowników.









