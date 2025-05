Poniedziałek 12 maja 2025 Kolejna garść szczegółów na temat serwerowych procesorów EPYC Venice

Autor: Wedelek | źródło: X | 05:52 AMD przygotowuje się do premiery szóstej generacji procesorów serwerowych EPYC Venice, opartych na architekturach Zen 6 oraz Zen 6C. Nowe układy mają być produkowane w zaawansowanej litografii 2 nm TSMC i będą występować w dwóch odmianach. Pierwsza będzie skupiona wysokiej wydajności i będzie bazować tylko na rdzeniach Zen 6, których może być maksymalnie 96. Druga ma być nastawiona na efektywność i otrzyma też rdzenie Zen 6C. Chipy w tej konfiguracji mają mieć do 256 rdzeni i 512 wątków.



Podobnie jak w przypadku aktualnej generacji procesory będą zbudowane z klastrów, a każdy z nich będzie wyposażony w 128 MB pamięci podręcznej L3, co przy ośmiu klastrach daje 1 GB cache na procesor.



Nowa generacja EPYC przyniesie również rozbudowane możliwości w zakresie I/O. Od teraz będą to dwa bloki I/O, co przełoży się na większą liczbę linii PCIe oraz obsługiwanych kanałów pamięci. AMD planuje też wprowadzenie nowych podstawek: SP7 dla najbardziej zaawansowanych modeli (do 256 rdzeni, TDP do 600 W) oraz SP8 dla tańszych konfiguracji (do 128 rdzeni, TDP 350–400 W).



Premiera układów EPYC Venice przewidziana jest na 2026 rok, a pierwsze testowe egzemplarze przeszły już walidację w fabrykach TSMC.









