Poniedziałek 12 maja 2025 TITAN ADA, czyli nigdy niewydany flagowiec Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:39 W ręce znanego overclockera Romana "Der8auer" Hartunga trafił nigdy niewydany TITAN ADA. Jak sama nazwa wskazuje mamy tu do czynienia z kartą do zastosowań półprofesjonalnych i gier w jakości 4K, zbudowaną na bazie architektury Ada Lovelace. Działający prototyp poddano testom i przyjrzano się jego budowie. Zacznijmy od tego, że karta miała 18 432 aktywne rdzenie CUDA, czyli o około 12% więcej niż konsumencki RTX 4090, a także aż 48 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali.



Respekt budziła też konstrukcja chłodzenia. Nvidia zdecydowała się bowiem wykorzystać ogromny, czteroslotowy system chłodzenia. Wreszcie nietypowa była także budowa samego PCB, które podzielono na trzy sekcje, a główną płytę z obróconym układem GPU uzupełnia osobna płytka z interfejsem PCIe.



Pod względem wydajności, TITAN ADA w testach syntetycznych był o około 15% szybszy od RTX 4090, a w grach takich jak Cyberpunk 2077 czy Remnant 2 przewaga wynosiła od 10 do 22%. Oznacza to, że karta plasowała się pomiędzy RTX 4090 a nadchodzącym RTX 5090, zarówno pod względem szybkości, jak i efektywności energetycznej. Mimo zastosowania dwóch 16-pinowych złączy zasilania, w testach pobór mocy nie przekraczał 450 W, choć oryginalnie planowano znacznie wyższy limit.



Jak wiecie TITAN ADA nigdy nie trafił do sprzedaży. Być może Nvidia nie chciała konkurować z własnymi RTXami 6000 Ada, a i brak konkurencji ze strony AMD nie wymagała podejmowania tak drastycznych kroków.









