Nvidia po cichu podnosi ceny swoich kart graficznych

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:49 (1) Nvidia po cichu zaserwowała nam dość znaczącą podwyżkę cen swoich kart graficznych. Wzrosty spotkały zarówno modele konsumenckie, przeznaczone dla graczy jak i serwerowe, w tym akceleratory dla AI. Najmocniej wzrosły ceny flagowego GeForce RTX 5090, który w wielu sklepach przekroczył próg 2500 dolarów (+10-15%), a także profesjonalnych układów H200 i B200. Głównym powodem takiej decyzji są rosnące koszty produkcji, związane z przenoszeniem części zamówień z fabryk TSMC na Tajwanie do nowego zakładu w Arizonie.



Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen są restrykcje eksportowe do Chin oraz wysokie cła, które skłaniają Nvidię do utrzymania wysokich marż kosztem klientów. Nowa polityka cenowa sprawia, że zakup sprzętu staje się mniej opłacalny zarówno dla graczy, jak i firm. Co gorsza można się spodziewać, że AMD również podniesie swoje ceny.





W Europie podnoszą ceny? (autor: Kenjiro | data: 12/05/25 | godz.: 15:03 )

Czy w USA? To są dwa różne rynki.



