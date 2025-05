Poniedziałek 12 maja 2025 AMD wprowadza do oferty procesory EPYC Grado

Autor: Wedelek | źródło: AMD/Tech Power Up | 06:58 Firma AMD zaprezentowała nowe procesory serwerowe z rdzeniami Zen 5 przeznaczone dla gniazda AM5. Nowa seria EPYC 4005 „Grado” obejmuje sześć modeli, w tym flagowy EPYC 4565P z 16 rdzeniami i 32 wątkami i 64 MB pamięci podręcznej L3 (po 32 MB na każdy z dwóch chipletów CCD). Pracuje on z zegarem 4,30 GHz - do 5,70 GHz w trybie Boost, a jego TDP wynosi 170 W. Kolejny w serii EPYC 4545P oferuje tę samą liczbę rdzeni, ale niższe taktowania (3,00–5,40 GHz) i znacznie niższe TDP wynoszące 65 W.



Wśród nowości znalazł się także model EPYC 4585PX z 3D V-Cache (96 MB L3 na jednym CCD), skierowany do zastosowań wymagających szybkiej pamięci podręcznej.



Procesory EPYC 4005 „Grado” bazują na układzie MCM identycznym z tym użytym w desktopowych Ryzenach 9000, wykorzystując dwa 4 nm chipy CCD oraz 6 nm układ I/O z obsługą ECC i szybszą pamięcią DDR5-5600 (poprzednia generacja obsługiwała DDR5-5200). W slotach tych można zainstalować maksymalnie do 192 GB pamięci ECC DDR5 w konfiguracji dwukanałowej (cztery subkanały). Nowe układy obsługują pełny zestaw instrukcji AVX-512, do 28 linii PCI-E 5.0 oraz oferują wsparcie dla macierzy RAID RAIDXpert.









